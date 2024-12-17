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Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола

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Красивая и успешная

Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола

Фото - Instagram

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Бруну Фернандеш — один из ключевых двигателей атаки "Манчестер Юнайтед". Он прошел нелегкий путь к званию капитана манчестерского клуба, а рядом с ним всегда была его главная поддержка — любимая жена Ана Пиньо, которая когда-то работала судьей по футзалу.

Содержание:
Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола - изображение 1

Школьная любовь

История любви Бруну Фернандеша и его жены началась еще в средней школе в Бойвиште, когда им обоим было по 17 лет. Тогда молодой Бруну только мечтал о футбольной карьере и не имел стабильного дохода, чтобы оплачивать свидания. В этот период его возлюбленная Ана Пиньо не только морально поддерживала его, но и брала на себя финансовые расходы, оплачивая их встречи. Ее вера в него и их отношения стала тем самым фундаментом, который помог Фернандешу преодолеть многочисленные трудности на пути к успеху.

Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола - изображение 2

"Ана была со мной на этом пути с того времени, как нам было 16, 17, 18 лет. Мы познакомились еще подростками, и когда мы начали встречаться, я ничего не зарабатывал как футболист, а она имела хорошую работу, работая судьей по футзалу по выходным".

Карьера судьи в футзале

Чтобы иметь возможность оплачивать свидания с молодым и перспективным футболистом, Ана работала судьей по футзалу по выходным:

"Она судила по три-четыре матча подряд в субботу, а в воскресенье мы всегда ходили в кино. В то время у меня было очень мало денег, поэтому Ана платила за наши билеты в кино. То же самое было и с ужинами. Даже в пиццерии ей приходилось платить", — поделился Фернандеш.

Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола - изображение 3

Семья

После восьми лет отношений они решили сделать важный шаг вперед и разделить свою жизнь навсегда. В 2015 году Бруну и Ана поженились, а на их частной церемонии собралось около 350 самых близких гостей.

Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола - изображение 4

С теплотой в голосе Бруну вспоминает, как Ана стала для него незаменимой опорой в самые трудные моменты. Когда он покинул "Удинезе" и потерял надежду, она поддержала его и убедила не сдаваться, а продолжать идти к своей мечте.

Фернандеш также поделился особенно трогательным воспоминанием: после завершения перехода в "Манчестер Юнайтед" он положил трубку, крепко обнял Ану и не сдержал слез радости.

"Посмотри, где мы сейчас... Трудные времена не сломили нас", — сказала ему тогда Ана.

Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола - изображение 5

В первые годы их брака Ана постоянно путешествовала между Португалией и Италией, поддерживая Бруну, когда он играл за "Удинезе" и "Сампдорию". Однако ситуация изменилась в 2017 году, когда у пары родилась дочь Матильда. Тогда Ана решила остаться на родине, чтобы сосредоточиться на воспитании ребенка. Этот период совпал с возвращением Бруну в Португалию — он присоединился к "Спортингу".

А уже через три года, в 2020 году, у пары родился сын Гонсалу. Тогда же семья Фернандеша переехала в Англию, ведь Бруну присоединился к "МЮ".

Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола - изображение 6

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История любви Бруну и Аны — это история поддержки, терпения и веры друг в друга. Пройдя через трудности, они остались вместе, укрепили свои отношения и достигли больших высот как в личной, так и в профессиональной жизни.

Фото из открытых источников / Instagram

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