Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня

Сара Дуке, известный преподаватель английского языка, стала настоящей сенсацией в футбольном мире. Ее уникальный подход к обучению помогает игрокам Английской Премьер-Лиги не только освоить язык, но и уверенно общаться на поле, во время интервью и в повседневной жизни. Ее работа уже получила признание среди звездных футболистов, а методика преподавания вызывает восхищение даже среди профессиональных педагогов.

Настоящая полиглотка

Сара Дуке — настоящая полиглотка, которая свободно владеет пятью языками: португальским, английским, немецким, французским и испанским. Ее знания позволяют легко находить общий язык с учениками из разных стран, что особенно важно в многонациональном мире футбола. Благодаря ее методике многие игроки не только улучшили владение английским, но и получили новую уверенность в общении на международной арене.

И вот недавно в сети появилось фото, которое девушка выложила у себя на странице в Instagram вместе с аргентинским форвардом "Ман Сити" Хулианом Альваресом.

"От победы на чемпионате мира до покорения нового языка" — подписала Сара совместное фото.

На что Альварес, который стал победителем ЧМ-2022 вместе со сборной Аргентины, скромно ответил в комментариях: "Очень вам спасибо".

Также у Сары есть личный сайт, на котором указано, что раньше она работала спортивным юристом, но затем решила обучать языкам футболистов и тренеров.

Мисс Португалии

Кроме того, в 2020 году она завоевала титул "Мисс Гранд Португалия", что стало важным этапом в ее жизни. А уже через год она достойно представила свою страну на международном конкурсе, демонстрируя не только свою красоту, но и интеллект и харизму.

Кроме участия в конкурсах красоты, она активно занимается благотворительностью. Сара является послом организации Little Princess Trust, которая занимается изготовлением париков из натуральных волос для детей и молодежи, которые потеряли волосы из-за лечения онкологических заболеваний. Ее деятельность в этой сфере направлена на то, чтобы поддержать тех, кто переживает трудные моменты, вернуть им уверенность в себе и ощущение красоты.

Звездные ученики

Кроме Альвареса, девушка обучает также полузащитника "Ливерпуля" Артура Мело, которого в 2021 году за 80 миллионов долларов выкупил "Ювентус". Однако свой потенциал в Серии А бразилец не раскрыл, поэтому сейчас находится в аренде в "Ливерпуле".

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Еще одним звездным учеником Сары является молодая звезда "Реала" — Эндрик Фелипе и Винисиус.

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Сара Дуке — многогранная личность, которая сочетает карьеру в обучении языкам для футболистов, участие в конкурсах красоты и благотворительную деятельность. Ее вклад в поддержку детей, борющихся с онкологией, и помощь спортсменам на международной арене делают ее настоящим примером для подражания.

Фото из открытых источников / Instagram