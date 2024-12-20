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15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы

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История, как все начиналось

15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вместе со своей женой Ольгой опубликовали в соцсетях трогательный пост.

Пара воспитывает двух детей – 7-летнюю дочь Ярославу и 5-летнего сына Артема.

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Пара отметила 15-летие со дня свадьбы, опубликовав очень милые фото:

"15 лет вместе. Сколько всего мы прошли на этом пути. От самого начала, когда у нас не было ничего, кроме нашей любви и безумной веры друг в друга, и до сегодня, когда все, о чем мы так мечтали, стало реальностью.

Мы повзрослели вместе, мы многому научились вместе, мы прошли столько препятствий вместе и сквозь такие бури...

и наши мечты сбывались вместе. И самые счастливые мы только вместе.

А самое ценное, что нам удалось создать - это наша семья и наши детки.

Люблю тебя. С каждым годом все больше", - написала Ольга.

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Ярослав Ракицкий
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