15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
История, как все начиналось
фото из соцсетей
Экс-защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий вместе со своей женой Ольгой опубликовали в соцсетях трогательный пост.
Пара воспитывает двух детей – 7-летнюю дочь Ярославу и 5-летнего сына Артема.
Пара отметила 15-летие со дня свадьбы, опубликовав очень милые фото:
"15 лет вместе. Сколько всего мы прошли на этом пути. От самого начала, когда у нас не было ничего, кроме нашей любви и безумной веры друг в друга, и до сегодня, когда все, о чем мы так мечтали, стало реальностью.
Мы повзрослели вместе, мы многому научились вместе, мы прошли столько препятствий вместе и сквозь такие бури...
и наши мечты сбывались вместе. И самые счастливые мы только вместе.
А самое ценное, что нам удалось создать - это наша семья и наши детки.
Люблю тебя. С каждым годом все больше", - написала Ольга.
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