Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд

Джек Грилиш не только звезда футбола, но и мастер праздничных вечеринок. Его сезон с "Манчестер Сити" вошел в историю: победа в чемпионате Англии, триумф в Лиге чемпионов и завоевание Кубка Англии, а празднования стали мемами. Интересно, как на это реагирует его возлюбленная?

Кто такая Саша Эттвуд?

Саша Эттвуд — профессиональная модель и популярный блогер, на которую подписано более 335 тысяч пользователей в социальных сетях. Её карьера началась совершенно случайно, когда в 13 лет она вместе с мамой пошла по магазинам. Именно там Сашу заметил модельный агент, который пригласил её на кастинг. Эта встреча стала началом её пути к славе.

Успешно пройдя кастинг, Саша подписала контракт с агентством Industry Model Management. С тех пор она участвовала в модных показах, снималась для обложек глянцевых журналов и работала с известными брендами, такими как L’Oréal и Lounge Underwear. Сегодня Аттвуд сотрудничает с интернет-магазином одежды Boohoo, а также активно развивает свои страницы на YouTube и TikTok.

Её контент — это увлекательные влоги о путешествиях, советы по макияжу и весёлые ролики с подругами. Саша гармонично сочетает мир моды, блогерства и личного самовыражения, оставаясь ярким примером того, как талант и случайность могут изменить жизнь.

История любви с Грилишем

Саша знакома с Джеком ещё со школьных лет. Сначала они были просто друзьями: он занимался футболом, а она строила успешную карьеру модели. Но со временем их дружба переросла в романтические отношения.

Саша и Джек вместе уже 10 лет, но их путь был далеко не простым. Пара не раз была на грани расставания. Впервые это произошло в 2019 году по инициативе Саши: частые ссоры заставили их разойтись на несколько месяцев. Однако позже они смогли найти общий язык и восстановить отношения.

Больше горячих фото девушек из мира футбола - в нашем telegram-канале!

27 сентября 2024 года их история любви перешла на новый этап — на свет появилась их дочь, которую назвали Милой Роуз.

Предательства Джека Грилиша

Однажды британские папарацци застали Джека Грилиша у клуба, когда он флиртовал с участницей шоу "Остров любви" Элли Браун. В конце концов, Саша простила своего возлюбленного за его выходки.

Следующий роман Грилиша был с звездой OnlyFans Наталией Зоппо, но флирт так и не перерос во что-то большее, так как вмешался её парень Хасс Салех.

В короткой любовной биографии футболиста также был роман с актрисой и телеведущей Эмили Атак, с которой Джек тайно встречался в пятизвёздочном отеле Манчестера.

А недавно британские СМИ застали Грилиша в компании победительницы шоу "Остров любви" Эмбер Гилл.

Таким образом, Джек Грилиш и Саша Эттвуд смогли преодолеть все трудности и испытания, которые стояли на их пути. Несмотря на предательства и скандалы, их любовь стала сильнее, и они продолжают вместе строить своё счастливое будущее.

Фото из открытых источников / Instagram