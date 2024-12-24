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Новый этап в жизни. Защитник Шахтера впервые стал отцом. ФОТО

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Наши поздравления семье Азаровых

Новый этап в жизни. Защитник Шахтера впервые стал отцом. ФОТО

instagram.com/fcshakhtar

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

22-летний защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров начал новый этап в жизни – игрок впервые стал отцом.

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Как сообщила пресс-служба клуба, жена футболиста Нини родила дочь, которую назвали Нила.

"23 декабря произошло счастливое событие в семье игрока "Шахтера" Иракли Азарова – жена Нины родила ему дочь. Девочку назвали Нила, ее рост – 48 см, вес – 2 900 г.

Поздравляем Нину и Иракли с этим радостным моментом в их жизни! Желаем крепкого здоровья и счастья малыша, мира, добра и процветания всей семье", – написал клуб.

Напомним, что Азаров выступает за донецкую команду с лета 2023 года. За этот период футболист 40 поединков, отличившихся пятью результативными передачами

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