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Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО

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Фотосессия должна привлечь внимание к женскому футболу в Украине

Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО

playboy.ua

Новина українською

Футболистки женской команды "Металлиста 1925" стали звездами нового номера журнала Playboy, снявшись в яркой фотосессии.

Настоящий бриллиант номера — спецпроект с женской футбольной командой "Металлист 1925", с которой кроме жаркой фотосессии издание сделало дополнительную диджитал обложку, которую поклонники смогут оценить уже после 5-6 января, хотя возможны задержки из-за проблем с печатью.

Фотосессия футболисток стала гармоничным сочетанием красоты и спорта, привлекая внимание к женскому футболу в Украине.

Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО - изображение 1
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Источник:
playboy.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
24.12.2024 в 22:59
Вероника Кожухар - просто невероятная.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
24.12.2024 в 22:59
Вероника Кожухар - просто невероятная.
Ответить
0
0

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