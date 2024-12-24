Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
Фотосессия должна привлечь внимание к женскому футболу в Украине
playboy.ua
Футболистки женской команды "
Настоящий бриллиант номера — спецпроект с женской футбольной командой "Металлист 1925", с которой кроме жаркой фотосессии издание сделало дополнительную диджитал обложку, которую поклонники смогут оценить уже после 5-6 января, хотя возможны задержки из-за проблем с печатью.
Фотосессия футболисток стала гармоничным сочетанием красоты и спорта, привлекая внимание к женскому футболу в Украине.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
24.12.2024 в 22:59
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