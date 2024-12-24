Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО

Футболистки женской команды " Металлиста 1925 " стали звездами нового номера журнала Playboy, снявшись в яркой фотосессии.

Настоящий бриллиант номера — спецпроект с женской футбольной командой "Металлист 1925", с которой кроме жаркой фотосессии издание сделало дополнительную диджитал обложку, которую поклонники смогут оценить уже после 5-6 января, хотя возможны задержки из-за проблем с печатью.

Фотосессия футболисток стала гармоничным сочетанием красоты и спорта, привлекая внимание к женскому футболу в Украине.