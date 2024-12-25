Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО

Украина второй год подряд празднует Рождество 25 декабря. А вот в Европе Рождество в эту дату – давняя традиция.

Смотрим, как празднуют наши легионеры.

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Голкипер "Реала" Андрей Лунин выставил в Инстаграм очень милые семейные фото со Святвечера.

Но уже на следующий день - фото из Альп (судя по всему), с интересными нарядами...

Не менее милые семейные фото празднования выложил и защитник "Арсенала" Александр Зинченко. И еще с традиционным фильмом "Один дома".

А вот жена форварда "Ромы" Артема Довбика Юлия фото не выставляла, но выложила видео настроения в Инстаграм, причем в национальных мотивах.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный просто выложил в Инсте красивую фотку со своей женой на фоне рождественской елки.

А вот вингер "Жироны" Виктор Цыганков с семьей проводит Рождество в Лондоне. Ну, очень похоже на то. Интересно, что жена Виктора отдала массу комплиментов городу…