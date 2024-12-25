  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО

Новости
Обновлено

И сам дома

Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО

instagram.com/zinchenko

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина второй год подряд празднует Рождество 25 декабря. А вот в Европе Рождество в эту дату – давняя традиция.

Смотрим, как празднуют наши легионеры.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Голкипер "Реала" Андрей Лунин выставил в Инстаграм очень милые семейные фото со Святвечера.

Но уже на следующий день - фото из Альп (судя по всему), с интересными нарядами...

Не менее милые семейные фото празднования выложил и защитник "Арсенала" Александр Зинченко. И еще с традиционным фильмом "Один дома".

А вот жена форварда "Ромы" Артема Довбика Юлия фото не выставляла, но выложила видео настроения в Инстаграм, причем в национальных мотивах.

Защитник "Борнмута" Илья Забарный просто выложил в Инсте красивую фотку со своей женой на фоне рождественской елки.

А вот вингер "Жироны" Виктор Цыганков с семьей проводит Рождество в Лондоне. Ну, очень похоже на то. Интересно, что жена Виктора отдала массу комплиментов городу…

По теме
yellow-arrow
Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
yellow-arrow
Новый этап в жизни. Защитник Шахтера впервые стал отцом. ФОТО
yellow-arrow
Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости