Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО
И сам дома
instagram.com/zinchenko
Украина второй год подряд празднует Рождество 25 декабря. А вот в Европе Рождество в эту дату – давняя традиция.
Смотрим, как празднуют наши легионеры.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Голкипер "Реала" Андрей Лунин выставил в Инстаграм очень милые семейные фото со Святвечера.
Но уже на следующий день - фото из Альп (судя по всему), с интересными нарядами...
Не менее милые семейные фото празднования выложил и защитник "Арсенала" Александр Зинченко. И еще с традиционным фильмом "Один дома".
А вот жена форварда "Ромы" Артема Довбика Юлия фото не выставляла, но выложила видео настроения в Инстаграм, причем в национальных мотивах.
December 25, 2024
December 25, 2024
Защитник "Борнмута" Илья Забарный просто выложил в Инсте красивую фотку со своей женой на фоне рождественской елки.
December 25, 2024
А вот вингер "Жироны" Виктор Цыганков с семьей проводит Рождество в Лондоне. Ну, очень похоже на то. Интересно, что жена Виктора отдала массу комплиментов городу…
December 25, 2024
December 25, 2024
Популярное сейчас
- В Днепре "определенные серьезные проблемы" после обстрела, - мэр Филатов
- Сборная новых имен в украинском футболе. Левый защитник
- Легенда сборной Аргентины: Месси играет в деревенский футбол
- Новый этап в жизни. Защитник Шахтера впервые стал отцом. ФОТО
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола