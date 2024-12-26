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ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина

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ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился на своей девушке Марине.

На церемонии присутствовали партнеры по национальной команде, они же по совместительству друзья, - вингер "Челси" Михаил Мудрик и защитник ЛАСКа Максим Таловеров.

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Ранее уже сообщалось, что Мудрик приехал в Лиссабон и посетил матч чемпионата "Бенфики" против "Эшторила" (3:0). Но теперь стало понятно, что главной целью поездки Мудрика в столицу Португалии была свадьба Трубина.

Напомним, что Мудрик сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с "Челси". Сейчас, по данным СМИ, идет ожидание результатов допинг-пробы B.

ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина - изображение 1
Скриншот з відео: instagram.com/ziateliza
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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