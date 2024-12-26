ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин женился на своей девушке Марине.

На церемонии присутствовали партнеры по национальной команде, они же по совместительству друзья, - вингер "Челси" Михаил Мудрик и защитник ЛАСКа Максим Таловеров.

Ранее уже сообщалось, что Мудрик приехал в Лиссабон и посетил матч чемпионата "Бенфики" против "Эшторила" (3:0). Но теперь стало понятно, что главной целью поездки Мудрика в столицу Португалии была свадьба Трубина.

Напомним, что Мудрик сдал положительную допинг-пробу и был отстранен от работы с "Челси". Сейчас, по данным СМИ, идет ожидание результатов допинг-пробы B.

Скриншот з відео: instagram.com/ziateliza