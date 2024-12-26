Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына

17 декабря стало известно, что у центрального защитника " Динамо " Кристиана Биловара и его жены Яны Суркис родился сын, которого назвали Александр.

Сама же Яна в собственном Instagram впервые продемонстрировала совместное фото своего отца и его сына.

"Дед при деле", – подписала фотографию Яна.