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Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына

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Семейство растет

Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

17 декабря стало известно, что у центрального защитника "Динамо" Кристиана Биловара и его жены Яны Суркис родился сын, которого назвали Александр.

Сама же Яна в собственном Instagram впервые продемонстрировала совместное фото своего отца и его сына.

"Дед при деле", – подписала фотографию Яна.

Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына - изображение 1
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