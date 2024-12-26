Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Семейство растет
фото из соцсетей
17 декабря стало известно, что у центрального защитника "
Сама же Яна в собственном Instagram впервые продемонстрировала совместное фото своего отца и его сына.
"Дед при деле", – подписала фотографию Яна.
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