Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса

30-летняя тележурналистка Дилетта Леотта по праву считается одной из самых ярких звезд итальянского телевидения. Её естественная красота, изящные формы и харизма сделали её настоящим секс-символом страны. Умело совмещая профессионализм с женственностью, она привлекает внимание не только своим ярким стилем, но и смелыми нарядами, подчеркивающими её природную привлекательность. Леотта вдохновляет не только мужчин, но и женщин, становясь иконой уверенности и стиля.

Блестящая карьера

Дилетта Леотта – лицо итальянского спортивного телевидения, сочетающее профессионализм, харизму и безупречный стиль. Её путь начался в 15 лет с участия в конкурсе "Мисс Муретто 2006", но настоящее призвание она нашла в спорте.

С 2015 года она стала одной из главных фигур Sky Sport, освещая матчи Серии B. Её точные комментарии, энергия и лёгкость в общении быстро завоевали симпатию зрителей. В 2016 году она присоединилась к трансляциям чемпионата Европы во Франции, а с сезона 2018/2019 стала корреспондентом матчей Серии А для DAZN. Её репортажи с боковой линии стали неотъемлемой частью итальянского футбола, а острые вопросы тренерам и игрокам раскрыли её мастерство в спортивной журналистике.

Но спорт – не единственная её сильная сторона. В 2017 и 2020 годах она вела культовый фестиваль в Сан-Ремо, демонстрируя свою универсальность.

Критика за пластические операции

Дилетта давно научилась спокойно реагировать на критику, которая сопровождает её карьеру. Её часто обвиняют в чрезмерном увлечении пластикой и пропаганде недостижимых стандартов красоты. Некоторые СМИ утверждают, что в 18 лет она изменила форму носа, а в интернете гуляют фотографии, сравнивающие её внешность в юности с нынешней.

Однако сама телеведущая убеждена: каждый имеет право выглядеть так, как хочет, и никто не вправе это осуждать.

"Сегодня косметические процедуры – это не то, чего нужно стыдиться. Слышу, как меня называют фальшивой, но изменить что-то в себе – это не значит изменить душу или характер. Это не делает меня менее искренней или аморальной, " – поделилась она в интервью.

Дилетта никогда прямо не говорила, какие изменения делала, но тема вызвала такой резонанс, что даже её брат Мирко, пластический хирург, был вынужден вступиться за сестру. Он заявил, что она посещала его кабинет всего один раз. А её живая мимика, естественные улыбки и морщинки вокруг глаз доказывают, что красота Дилетты – это далеко не только заслуга хирургии.

Отношения с Лорисом Кариусом

Дилетта встречается с экс-вратарём "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Лорисом Кариусом. Хотя футбольная карьера Кариуса не стала выдающейся, в личной жизни у него всё сложилось прекрасно.

Пара познакомилась в Париже в 2022 году. Дилетта рассказала свою историю любви в одном из итальянских шоу:

"Когда я увидела, как он вошёл в ресторан, то повернулась к подругам и сказала: "Девочки, это мужчина моей мечты". Я поздоровалась, он подошёл, и так мы познакомились".

В следующем году у пары родилась дочь Ария. Дилетта узнала о беременности накануне Рождества, находясь дома в Катании.

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"Я подумала, что нужно сделать тест. Позвонила Лорису по видеосвязи. Когда увидела результат, сказала ему: "Я беременна". Он был в восторге, а я потеряла дар речи на целый день".

Дилетта стала мамой в свой день рождения. Спустя месяц она вернулась к работе на DAZN, а в июне 2024 года пара сыграла шикарную свадьбу на Сицилии с 150 гостями. Невеста сменила четыре наряда, а на её фате были напечатаны слова: "Всё, чего я хотела".

Дилетта Леотта продолжает вдохновлять своим примером сочетания семейного счастья, профессионального успеха и уверенности в себе. Её история доказывает, что упорство, харизма и любовь к жизни способны покорить любые вершины.