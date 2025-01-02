  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025

Новости
Обновлено

Зинченко, Трубин, Забарный и другие

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские футболисты поделились праздничным настроением с подписчиками, публикуя теплые поздравления и пожелания с Новым годом. В своих постах они вспоминали ключевые моменты 2024 года — от спортивных до личных достижений, благодарили Вооруженные силы Украины за их преданность и защиту, которая позволяет стране жить и развиваться, а также обращались с главным пожеланием для всех украинцев: мира, победы и спокойствия. Предлагаем вам посмотреть праздничную подборку из соцсетей.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 1

Семья Зинченко встретила Новый 2025 год в семейном кругу. Влада Зинченко, жена защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram несколько уютных фото о том, как прошла их новогодняя ночь. Семейная пара посмотрела новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, а затем устроила теплую фотосессию, запечатлев, как их две дочери нежно обнимают друг друга.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 2

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забавный вместе с женой Ангелиной встретили Новый год в уютной домашней атмосфере.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 3

Семья Зубковых стала примером того, как настоящая любовь способна выдержать испытания даже в самые сложные времена. Этот год был для них особенно трудным: недоразумения, конфликты и разные взгляды на будущее поставили их брак на грань разрыва. Но они все же нашли общий язык. Новый год супруги отмечали дома, в Киеве, в теплой и уютной атмосфере настоящего новогоднего чуда.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 4

Юхим Конопля вместе со своей очаровательной женой Анастасией и их дочерью встречали Новый год в зимнем Буковеле.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 5

Евгений Коноплянка встретил Новый год вместе с бывшими партнерами по "Днепру" и экс-динамовцами — Денисом Бойко, Денисом Олейником и Русланом Ротанем.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 6

Молодая семья Трубиных — Анатолий и Марина — встретили Новый год в уютной домашней атмосфере. Анатолий поделился праздничным настроением с подписчиками, опубликовав поздравление для своих болельщиков в Instagram.

Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025 - изображение 7

"2024 — год ярких моментов и значимых перемен. Новый опыт, который сделал меня сильнее. Создание собственной семьи — самое счастливое событие года. Единство и взаимное уважение — ключ к победам. Несокрушимость и героизм ВСУ — то, за что нужно благодарить каждый день своей поддержкой. Проекты, которые дают надежду на развитие украинского спорта. Четкое видение будущего пути. Надежные партнеры и команды рядом. Входим в 2025-й с пожеланием всем мира и исполнения мечт", — написал Трубин.

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Теплые слова и искренние пожелания от украинских футболистов стали символом единства и поддержки для всей страны. Они не только вдохновляют, но и напоминают о важности общей цели — мира и победы для Украины.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
yellow-arrow
Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
yellow-arrow
ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина
звёздная жизнь
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости