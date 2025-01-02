Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025

Украинские футболисты поделились праздничным настроением с подписчиками, публикуя теплые поздравления и пожелания с Новым годом. В своих постах они вспоминали ключевые моменты 2024 года — от спортивных до личных достижений, благодарили Вооруженные силы Украины за их преданность и защиту, которая позволяет стране жить и развиваться, а также обращались с главным пожеланием для всех украинцев: мира, победы и спокойствия. Предлагаем вам посмотреть праздничную подборку из соцсетей.

Семья Зинченко встретила Новый 2025 год в семейном кругу. Влада Зинченко, жена защитника лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала в Instagram несколько уютных фото о том, как прошла их новогодняя ночь. Семейная пара посмотрела новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, а затем устроила теплую фотосессию, запечатлев, как их две дочери нежно обнимают друг друга.

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забавный вместе с женой Ангелиной встретили Новый год в уютной домашней атмосфере.

Семья Зубковых стала примером того, как настоящая любовь способна выдержать испытания даже в самые сложные времена. Этот год был для них особенно трудным: недоразумения, конфликты и разные взгляды на будущее поставили их брак на грань разрыва. Но они все же нашли общий язык. Новый год супруги отмечали дома, в Киеве, в теплой и уютной атмосфере настоящего новогоднего чуда.

Юхим Конопля вместе со своей очаровательной женой Анастасией и их дочерью встречали Новый год в зимнем Буковеле.

Евгений Коноплянка встретил Новый год вместе с бывшими партнерами по "Днепру" и экс-динамовцами — Денисом Бойко, Денисом Олейником и Русланом Ротанем.

Молодая семья Трубиных — Анатолий и Марина — встретили Новый год в уютной домашней атмосфере. Анатолий поделился праздничным настроением с подписчиками, опубликовав поздравление для своих болельщиков в Instagram.

"2024 — год ярких моментов и значимых перемен. Новый опыт, который сделал меня сильнее. Создание собственной семьи — самое счастливое событие года. Единство и взаимное уважение — ключ к победам. Несокрушимость и героизм ВСУ — то, за что нужно благодарить каждый день своей поддержкой. Проекты, которые дают надежду на развитие украинского спорта. Четкое видение будущего пути. Надежные партнеры и команды рядом. Входим в 2025-й с пожеланием всем мира и исполнения мечт", — написал Трубин.

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Теплые слова и искренние пожелания от украинских футболистов стали символом единства и поддержки для всей страны. Они не только вдохновляют, но и напоминают о важности общей цели — мира и победы для Украины.

Фото из открытых источников / Instagram