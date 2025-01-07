Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился

Рафаэлла Сантос подтвердила своё воссоединение с бразильским форвардом Габиголом. Пара, начавшая встречаться ещё в 2015 году, снова вместе после нескольких расставаний и слухов. Официальное объявление о восстановлении отношений появилось в Instagram 4 января.

Кто такая Рафаэлла Сантос?

Рафаэлла Сантос, бывшая модель, сейчас активно работает в благотворительной организации своего брата Неймара. При этом она ведет популярный блог в социальных сетях, зарабатывая на рекламе. Её аккаунт насчитывает более пяти миллионов подписчиков, что свидетельствует о огромной популярности среди пользователей.

Сестра Неймара и сам футболист поддерживают очень тесные дружеские отношения. Они часто проводят время вместе, гуляя, посещая футбольные матчи или путешествуя по миру. Их близость настолько велика, что они даже сделали совместные татуировки, которые символизируют их безусловную поддержку и любовь друг к другу.

"Брат очень меня любит. Помню, во время одного из моих визитов в Барселону, когда мы были на кухне в доме Неймара, он показал мне татуировку, посвященную мне. Он спросил, как я к этому отношусь, но я не придала этому большого значения. Мне кажется, Ней ожидал, что я расплачусь", — призналась девушка в одном из интервью.

Изменила фамилию ради Бекхэма

Настоящая фамилия Рафаэллы — да Силва Сантос, такая же, как и у её брата Неймара. Однако девушка решила добавить к своему имени особый элемент — фамилию "Бекран". Идея возникла из её большой привязанности к легендарному футболисту Дэвиду Бекхэму. Она настолько восхищается им, что решила изменить часть своей фамилии, чтобы она была похожа на имя её кумира.

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Личная жизнь

После многочисленных слухов о восстановлении отношений с бразильским форвардом Габриэлем Барбозой, более известным как Габигол, Рафаэлла официально подтвердила их воссоединение, разместив соответствующее сообщение в Instagram Stories 4 января. В тот же день Габигол был представлен как новый игрок клуба Крузейро на стадионе Минейрао в Белу-Оризонти.

Напомним, что Рафаэлла и Габигол начали встречаться ещё в 2015 году, но их отношения всегда были нестабильными. После разрыва в 2017 году они воссоединились в 2019 году, когда их заметили вместе на карнавале. За эти годы их роман не раз обрастал слухами и драмами, в том числе обвинениями в изменах.

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Роман Рафаэллы Сантос и Габигола снова расцвёл после многочисленных перерывов и слухов, и их воссоединение стало хорошей новостью для поклонников их пары.

Фото из открытых источников / Instagram