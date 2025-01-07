  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился

Новости
Обновлено

Невероятна красотка

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился

Фото из свободных источников

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Рафаэлла Сантос подтвердила своё воссоединение с бразильским форвардом Габиголом. Пара, начавшая встречаться ещё в 2015 году, снова вместе после нескольких расставаний и слухов. Официальное объявление о восстановлении отношений появилось в Instagram 4 января.

Содержание

Кто такая Рафаэлла Сантос?

Рафаэлла Сантос, бывшая модель, сейчас активно работает в благотворительной организации своего брата Неймара. При этом она ведет популярный блог в социальных сетях, зарабатывая на рекламе. Её аккаунт насчитывает более пяти миллионов подписчиков, что свидетельствует о огромной популярности среди пользователей.

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился - изображение 1

Сестра Неймара и сам футболист поддерживают очень тесные дружеские отношения. Они часто проводят время вместе, гуляя, посещая футбольные матчи или путешествуя по миру. Их близость настолько велика, что они даже сделали совместные татуировки, которые символизируют их безусловную поддержку и любовь друг к другу.

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился - изображение 2

"Брат очень меня любит. Помню, во время одного из моих визитов в Барселону, когда мы были на кухне в доме Неймара, он показал мне татуировку, посвященную мне. Он спросил, как я к этому отношусь, но я не придала этому большого значения. Мне кажется, Ней ожидал, что я расплачусь", — призналась девушка в одном из интервью.

Изменила фамилию ради Бекхэма

Настоящая фамилия Рафаэллы — да Силва Сантос, такая же, как и у её брата Неймара. Однако девушка решила добавить к своему имени особый элемент — фамилию "Бекран". Идея возникла из её большой привязанности к легендарному футболисту Дэвиду Бекхэму. Она настолько восхищается им, что решила изменить часть своей фамилии, чтобы она была похожа на имя её кумира.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился - изображение 3

Личная жизнь

После многочисленных слухов о восстановлении отношений с бразильским форвардом Габриэлем Барбозой, более известным как Габигол, Рафаэлла официально подтвердила их воссоединение, разместив соответствующее сообщение в Instagram Stories 4 января. В тот же день Габигол был представлен как новый игрок клуба Крузейро на стадионе Минейрао в Белу-Оризонти.

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился - изображение 4

Напомним, что Рафаэлла и Габигол начали встречаться ещё в 2015 году, но их отношения всегда были нестабильными. После разрыва в 2017 году они воссоединились в 2019 году, когда их заметили вместе на карнавале. За эти годы их роман не раз обрастал слухами и драмами, в том числе обвинениями в изменах.

Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился - изображение 5

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Роман Рафаэллы Сантос и Габигола снова расцвёл после многочисленных перерывов и слухов, и их воссоединение стало хорошей новостью для поклонников их пары.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
yellow-arrow
Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
yellow-arrow
Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
Габигол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости