Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО

Самый молодой автор гола за "Барселону" в Лиге чемпионов, обладатель "Трофея Копа" и премии Golden Boy 2024 Ламин Ямаль решил привлечь внимание к своей личной жизни. После слухов о романе с 19-летней итальянской блогершей и моделью Анной Дженьозо, футболист неожиданно опроверг их, появившись на церемонии вместе с бывшей девушкой Алекс Падильей.

Алекс Падилья - известная блогерша Испании

Известная блогерша, ставшая популярной благодаря TikTok, оказалась в центре внимания после того, как появилась информация о ее отношениях с Ламином Ямалем. Известно, что Алекс — одна из двух людей, на которых футболист подписан в TikTok. Слухи о их романе лишь усилились после того, как девушку заметили на матчах сборной Испании в ходе группового этапа Евро-2024.

Интересно, что Алекс пришла поддержать Ламина в компании его семьи — мамы, папы и младшего брата. Присутствие близких рядом, похоже, было важным источником вдохновения для молодого футболиста.

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Но настоящей сенсацией стало их появление вместе на церемонии награждения. Алекс и Ламин мило обнимались, а на фото, которое быстро стало вирусным, девушка держала в руках приз лучшему молодому игроку Евро-2024, который получил Ямаль.

С кем приписывали роман юному футболисту?

Еще в начале декабря появились слухи о возможном романе 17-летнего Ламины Ямаля с итальянской блогершей и моделью Анной Дженьозо. Журналисты впервые заметили пару вместе в одном из магазинов Барселоны, где Ламин и Анна держались за руки. Личность загадочной спутницы быстро раскрыли.

По данным Daily Mail, Анна прилетела в Испанию вместе с подругой Фабиолой Бальери, чтобы поддержать Ламина во время матча против "Лас-Пальмаса". После игры их видели вдвоем на шоппинге. Если сейчас футболист наладил отношения с Алекс Падильей, можно предположить, что с Анной он поддерживает исключительно дружеские отношения.

Любовь сквозь время и слухи

Во время церемонии Globe Soccer Awards в Дубае Ламин Ямаль и Алекс Падилья официально объявили о своем воссоединении. После того как Ламин получил награду "Лучший молодой игрок года", он поделился в своем Instagram серией ярких моментов, среди которых – празднование Рождества на Ближнем Востоке. Особое внимание привлекла фотография с романтического ужина на крыше в Дубае с видом на знаменитый Бурдж-Халифу.

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Таким образом, это стало четким сигналом: Ламин и Алекс снова вместе, несмотря на слухи об их расставании, которые долго обсуждались в СМИ.

Фото из открытых источников / Instagram