Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
Об этом пишут британские таблоиды
В середине декабря стало известно, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. В анализах игрока был найден мельдоний.
И как сообщает популярный британский таблоид Daily Mail, после этого скандала украинского футболиста бросила россиянка Виолетта Грачева (Берт), об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.
По данным издания, Виолетта переключилась на американского хавбека "Ювентуса" Уэстона Маккенни, с которым якобы провела зимние праздники в Куршавеле, о чем могут свидетельствовать публикации в их социальных сетях.
Напомним, что на данный момент Мудрик отстранен от футбола, следствие по делу о допинге продолжается и украинцу может "светить" до 4 лет дисквалификации.
Russian model linked to Chelsea's failed drugs test star Mykhailo Mudryk 'DUMPS HIM' - and jets off on holiday with an ex-Premier League rival https://t.co/zyal2GBASH— Mail Sport (@MailSport) January 7, 2025
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