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Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО

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Об этом пишут британские таблоиды

Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В середине декабря стало известно, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. В анализах игрока был найден мельдоний.

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И как сообщает популярный британский таблоид Daily Mail, после этого скандала украинского футболиста бросила россиянка Виолетта Грачева (Берт), об отношениях которых давно ходили слухи в СМИ.

По данным издания, Виолетта переключилась на американского хавбека "Ювентуса" Уэстона Маккенни, с которым якобы провела зимние праздники в Куршавеле, о чем могут свидетельствовать публикации в их социальных сетях.

Напомним, что на данный момент Мудрик отстранен от футбола, следствие по делу о допинге продолжается и украинцу может "светить" до 4 лет дисквалификации.

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Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 19:54
Під@раска заразила Мудрика своїми вагінальними свічками, і пішла до інших
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Комментарии 3
ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 19:54
Під@раска заразила Мудрика своїми вагінальними свічками, і пішла до інших
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0
0
Vantala (Kharkiv)
07.01.2025 в 19:27
Йоптель вона страшна.... Мудрик, вона мозок тобі висм*ктала? Нарешті скинув баласт, і слава богу.
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Skomoroh11 (Тернопіль)
07.01.2025 в 18:45
Яке їхало, таке здибало....;))
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