Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО

Бывший капитан киевского "Динамо", а теперь игрок греческого клуба АЕК Домагой Вида решил порадовать свою жену Иванну роскошным подарком. Защитник, который недавно подписал контракт с афинским клубом, приобрел для своей возлюбленной дорогой автомобиль, который стал символом его большой любви и внимания.

Мисс Хорватия — 2014

Знакомьтесь с Иванной Гугович — женой известного футболиста Домагоя Виды и "Мисс Хорватия" 2014 года. Их история началась еще до того, как Домагой стал звездой мирового футбола. Пара поженилась в 2016 году после долгого периода гражданского брака. Иванна, которая когда-то работала моделью, и Домагой имели серьезные отношения, которые стали очевидны еще до чемпионата мира в Бразилии, когда он решил познакомить ее с семьей. За несколько месяцев до свадьбы стало известно, что Иванна ждет их первого ребенка. Сейчас они счастливо воспитывают сына Давида.

Скандальный Чемпионат мира 2018

Девушка стала известной во время Чемпионата мира 2018 года, в основном благодаря своему мужу — защитнику сборной Хорватии Домагою Виде. После победы над Россией в четвертьфинале он записал видеообращение, где спел выкрик "Слава Украине", что возмутило российских болельщиков. В результате тысячи гневных комментариев обрушились на футболиста в социальных сетях, а вместе с ним досталось и Иванне. Под воздействием эмоций разгневанные фанаты начали критиковать ее внешность и обвинять в множестве пластических операций.

Дорогой подарок на 31-й день рождения

6 января Иванна, любимая Домагой Виды, отмечала свой 31-й день рождения. По случаю праздника ее муж сделал ей особенный подарок — роскошный автомобиль Bentley. Это не просто элегантное транспортное средство, а символ внимания и заботы со стороны Домагоя, который не раз демонстрировал свою любовь и поддержку через дорогие подарки и сюрпризы.

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"Если бы я могла пожелать что-то и для кого-то, то я бы пожелала иметь такого человека, как ты. Глава 31 начинается сейчас. С днем рождения меня!" — написала Иванна под фото.

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Этот роскошный подарок от Домагоя Виды подчеркивает его глубокую заботу и любовь к Иванне. Их отношения не только крепкие, но и наполнены знаками внимания и взаимной поддержки.

Фото из открытых источников / Instagram