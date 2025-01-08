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Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО

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Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший капитан киевского "Динамо", а теперь игрок греческого клуба АЕК Домагой Вида решил порадовать свою жену Иванну роскошным подарком. Защитник, который недавно подписал контракт с афинским клубом, приобрел для своей возлюбленной дорогой автомобиль, который стал символом его большой любви и внимания.

Содержание

Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО - изображение 1

Мисс Хорватия — 2014

Знакомьтесь с Иванной Гугович — женой известного футболиста Домагоя Виды и "Мисс Хорватия" 2014 года. Их история началась еще до того, как Домагой стал звездой мирового футбола. Пара поженилась в 2016 году после долгого периода гражданского брака. Иванна, которая когда-то работала моделью, и Домагой имели серьезные отношения, которые стали очевидны еще до чемпионата мира в Бразилии, когда он решил познакомить ее с семьей. За несколько месяцев до свадьбы стало известно, что Иванна ждет их первого ребенка. Сейчас они счастливо воспитывают сына Давида.

Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО - изображение 2

Скандальный Чемпионат мира 2018

Девушка стала известной во время Чемпионата мира 2018 года, в основном благодаря своему мужу — защитнику сборной Хорватии Домагою Виде. После победы над Россией в четвертьфинале он записал видеообращение, где спел выкрик "Слава Украине", что возмутило российских болельщиков. В результате тысячи гневных комментариев обрушились на футболиста в социальных сетях, а вместе с ним досталось и Иванне. Под воздействием эмоций разгневанные фанаты начали критиковать ее внешность и обвинять в множестве пластических операций.

Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО - изображение 3

Дорогой подарок на 31-й день рождения

6 января Иванна, любимая Домагой Виды, отмечала свой 31-й день рождения. По случаю праздника ее муж сделал ей особенный подарок — роскошный автомобиль Bentley. Это не просто элегантное транспортное средство, а символ внимания и заботы со стороны Домагоя, который не раз демонстрировал свою любовь и поддержку через дорогие подарки и сюрпризы.

Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО - изображение 4

"Если бы я могла пожелать что-то и для кого-то, то я бы пожелала иметь такого человека, как ты. Глава 31 начинается сейчас. С днем рождения меня!" — написала Иванна под фото.

Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО - изображение 5

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Этот роскошный подарок от Домагоя Виды подчеркивает его глубокую заботу и любовь к Иванне. Их отношения не только крепкие, но и наполнены знаками внимания и взаимной поддержки.

Фото из открытых источников / Instagram

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.01.2025 в 20:17
Ну и дурак…
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
08.01.2025 в 20:17
Ну и дурак…
Ответить
0
1

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