Звёздная футболистка Ювентуса на грани разрыва: парень готовится к возможному трансферу

Алиша Леманн, известная своей красотой и статусом одной из самых сексуальных футболисток мира, может расстаться со своим парнем, футболистом Дугласом Луисом, спустя полгода после их совместного трансфера в "Ювентус". Что стало причиной такого неожиданного поворота событий и как это повлияет на их дальнейшие карьеры?

Самая красивая футболистка мира

Алиша Леманн — швейцарская футболистка, которая смогла привлечь внимание не только благодаря своим успехам на футбольном поле, но и благодаря неповторимому харизматичному и привлекательному внешнему виду. Она играет на позиции полузащитника и является одной из ведущих звезд женского футбола, выступая за топовый клуб "Ювентус" и национальную сборную Швейцарии.

Кроме спортивных достижений, Алиша активно ведет соцсети, где делится моментами из своей личной жизни и тренировок, а также представляет несколько брендов. Её популярность среди фанатов и в медиа сделала её одной из самых известных и влиятельных футболисток современности.

Финансовое неравенство

Недавно Алиша заявила, что недовольна тем, что её парень Дуглас Луис, который также является игроком туринского клуба, зарабатывает гораздо больше:

"Все бы хотели получать одинаковую зарплату. Я часто разговариваю с Дугласом дома и говорю ему, что это несправедливо. Мы выполняем одинаковую работу, но вам платят в сто раз больше, чем мне.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Это то, что влияет на меня, потому что я женщина. Очевидно, нам еще предстоит пройти долгий путь, потому что, возможно, никогда не будет равной оплаты труда. Нужна очень сильная воля, чтобы внести изменения в этом направлении", — сказала Леманн.

На грани расставания

Лето 2024 года стало поворотным моментом для пары Алиши Леманн и Дугласа Луиса, которые вместе присоединились к "Ювентусу". Однако теперь, как сообщают итальянские СМИ, из-за ограниченного игрового времени бразильца в команде, он может покинуть Турин уже в январе.

Луис сыграл всего несколько матчей и недоволен своей ролью в команде, поэтому рассматривает новый трансфер. Если его желание сбудется, пара может оказаться на расстоянии, что ставит под сомнение их будущее вместе.

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Несмотря на возможное удаление из-за карьерных изменений, надеемся, что расстояние не станет препятствием для отношений Алиши Леманн и Дугласа Луиса. Их гармония и красота как пары действительно очаровывают, и хочется верить, что даже в условиях изменений они сохранят свои отношения и будут поддерживать друг друга в профессиональных и личных стремлениях.

Фото из открытых источников / Instagram