Новый роман Икарди: футболист показал девушку после разрыва с Вандой Нарой. ФОТО

Мауро Икарди официально представил свою новую девушку Марию Суарес после скандального разрыва с Вандой Нарой. Тем временем Ванда, всего через несколько месяцев, завершила роман с рэпером L-Gante и объявила о трудностях, связанных с судебным процессом против своего бывшего мужа.

Судьбоносная встреча с Марией Суарес

Мария Евгения Суарес, новая девушка Мауро Икарди, является одной из самых узнаваемых фигур в аргентинском шоу-бизнесе. Она не только актриса и певица, но и модель, которая привлекает внимание не только своим талантом, но и потрясающей внешностью. Известно, что Суарес раньше была в отношениях с популярным аргентинским актером Николасом Кабре, от которого у неё есть дочь по имени Руфина.

Несмотря на прошлые отношения, Мария продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых персон в интернете, в том числе благодаря своей огромной популярности в Instagram, где за ней следят более 7 миллионов подписчиков.

"Говорят, что лучшие истории начинаются тогда, когда меньше всего их ожидаешь. Кто знает — это всё судьба. Та судьба, которая всегда находит способ свести двух людей вместе, сколько бы времени ни прошло и сколько бы дорог ни пришлось пройти. Потому что есть встречи, которые, кажется, написаны на звёздах, те, которые с детства мы искали вместе каждую ночь и о которых так много мечтали. Сегодня мне не нужно больше знаков. Я знаю, что с тобой я там, где должен быть", — подписал фото Мауро в Instagram.

Судебная борьба с бывшей

Ванда Нара недавно завершила отношения с рэпером L-Gante, всего через несколько месяцев после разрыва 10-летнего брака с Мауро Икарди. Сначала Ванда несколько недель публично отказывалась признавать роман с L-Gante после того, как в октябре появилось фото, на котором они целуются. Однако уже в следующем месяце, во время празднования Хэллоуина, она подтвердила слухи, поцеловав рэпера в прямом эфире своего Instagram.

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Тем не менее, спустя несколько недель после совместного празднования Рождества, Ванда объявила в социальных сетях, что разорвала отношения с L-Gante. Это произошло на фоне судебной борьбы с её бывшим мужем, Мауро Икарди.

"Сегодня наши пути разошлись, чтобы мы могли позаботиться о себе и сосредоточиться на работе и семье. К такому решению меня подтолкнула сложная и болезненная юридическая ситуация, в которой я оказалась. Сегодня я нужна своим детям, поэтому мой время полностью посвящено им", — написала Ванда в Stories своего Instagram.

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Итак, Икарди начал новый этап в жизни с актрисой Марией Суарес, и, похоже, разрыв с Вандой Нарой больше не мешает его счастью. Новые отношения футболиста доказывают, что даже прошлые трудности не могут стать на пути к настоящей любви.

Фото из открытых источников / Instagram