Российская модель Луиза Кремлёва, которая обвиняла футболиста Тео Эрнандеса в изнасиловании, признала, что её обвинения были выдуманы. После расследования, которое продолжалось несколько лет, было установлено, что инцидент произошёл не так, как она описывала, а её действия были квалифицированы как злонамеренная месть. Суд вынес модели условный срок и штраф.

Ложные обвинения

В 2017 году российская инстаграм-модель Луиза Кремлёва обвинила футболиста Тео Эрнандеса в изнасиловании, заявив, что инцидент произошёл в автомобиле Porsche Cayenne возле ночного клуба в Испании. Кремлёва также утверждала, что спортсмен вытолкнул её из машины, из-за чего она получила травму колена.

Однако записи с камер наблюдения раскрыли другую картину. На видео видно, как модель падает возле клуба самостоятельно, получая повреждения рук и ног.

Кремлёва не прекращала комментировать ход судебного процесса в своих соцсетях. Её мать отвергала все обвинения адвокатов Эрнандеса, однако суд решил, что действия модели были намеренными, а обвинения — ложными.

Правоохранители Марбельи расследовали это дело в течение нескольких лет. За это время Луиза Кремлёва успела сделать карьеру на популярных местных телешоу и не раз игнорировала вызовы в суд, что привело к её принудительному прибытию.

Футболист Тео Эрнандес в своих показаниях признал, что имел интимный контакт с Кремлёвой, но подчеркнул, что это произошло по взаимному согласию.

Ложь Кремлёвой раскрыта

Недавно стало известно, что 28-летняя модель Луиза Кремлёва признала, что сфабриковала обвинения против звезды "Милана" Тео Эрнандеса в нападении. Расследование показало, что девушка сама упала возле автомобиля, хотя ранее утверждала, что её насильно вытолкнули.

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Более того, всего через два часа после инцидента Кремлёва отправила Эрнандесу сообщение с флиртом и предложением встретиться. Этот факт стал ключевым в деле и полностью развенчал ложность её обвинений. Суд охарактеризовал её действия как "злонамеренную месть", которая в конечном итоге обернулась против неё самой.

Кремлёву осудили к условному сроку продолжительностью шесть месяцев и обязали выплатить штраф в размере 1 844 доллара.

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Футболист Тео Эрнандес, которому угрожали ложными обвинениями, может наконец вздохнуть с облегчением. Ложные обвинения против него были полностью опровергнуты, а модель Луиза Кремлёва понесла наказание за клевету.

Фото из открытых источников / Instagram