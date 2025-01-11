Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
Не удивительно
фото з відкритих джерел
Российская модель Луиза Кремлёва, которая обвиняла футболиста Тео Эрнандеса в изнасиловании, признала, что её обвинения были выдуманы. После расследования, которое продолжалось несколько лет, было установлено, что инцидент произошёл не так, как она описывала, а её действия были квалифицированы как злонамеренная месть. Суд вынес модели условный срок и штраф.
Ложные обвинения
В 2017 году российская инстаграм-модель Луиза Кремлёва обвинила футболиста Тео Эрнандеса в изнасиловании, заявив, что инцидент произошёл в автомобиле Porsche Cayenne возле ночного клуба в Испании. Кремлёва также утверждала, что спортсмен вытолкнул её из машины, из-за чего она получила травму колена.
Однако записи с камер наблюдения раскрыли другую картину. На видео видно, как модель падает возле клуба самостоятельно, получая повреждения рук и ног.
Кремлёва не прекращала комментировать ход судебного процесса в своих соцсетях. Её мать отвергала все обвинения адвокатов Эрнандеса, однако суд решил, что действия модели были намеренными, а обвинения — ложными.
Правоохранители Марбельи расследовали это дело в течение нескольких лет. За это время Луиза Кремлёва успела сделать карьеру на популярных местных телешоу и не раз игнорировала вызовы в суд, что привело к её принудительному прибытию.
Футболист Тео Эрнандес в своих показаниях признал, что имел интимный контакт с Кремлёвой, но подчеркнул, что это произошло по взаимному согласию.
Ложь Кремлёвой раскрыта
Недавно стало известно, что 28-летняя модель Луиза Кремлёва признала, что сфабриковала обвинения против звезды "Милана" Тео Эрнандеса в нападении. Расследование показало, что девушка сама упала возле автомобиля, хотя ранее утверждала, что её насильно вытолкнули.
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Более того, всего через два часа после инцидента Кремлёва отправила Эрнандесу сообщение с флиртом и предложением встретиться. Этот факт стал ключевым в деле и полностью развенчал ложность её обвинений. Суд охарактеризовал её действия как "злонамеренную месть", которая в конечном итоге обернулась против неё самой.
Кремлёву осудили к условному сроку продолжительностью шесть месяцев и обязали выплатить штраф в размере 1 844 доллара.
Футболист Тео Эрнандес, которому угрожали ложными обвинениями, может наконец вздохнуть с облегчением. Ложные обвинения против него были полностью опровергнуты, а модель Луиза Кремлёва понесла наказание за клевету.
Фото из открытых источников / Instagram
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