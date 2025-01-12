Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки

Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор больше не холостяк. Футболист пытался скрыть свои отношения с бразильской моделью и инфлюенсером Марией Мазаллі, но после публикации вирусного поста в соцсетях и внимания фанатов, их роман стал известен.

Тайный роман

Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, похоже, влюблен — футболист, по слухам, встречается с бразильской моделью и инфлюенсером Марией Мазаллі.

Эта информация стала известна после публикации вирусного поста в соцсети X. В нем фанаты обратили внимание на несколько деталей, которые намекают на их роман. В частности, на одном из фото появилось совместное селфи Марии и Винисиуса, а также кольцо на безымянном пальце модели. Кроме того, болельщики заметили, что футболист регулярно лайкает посты девушки, оставляет романтические комментарии и часто оказывается в тех же городах, где бывает Мария.

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Так, например, в конце прошлого года пара отдыхала в Дубае. Именно там Винисиус получил награду лучшему футболисту мира от "Globe Soccer Awards". Более того, модели уже не раз приписывали частые визиты в дом игрока в Мадриде.

Очевидно, что Мария проводит большую часть своего времени в испанской столице, а в мадридских кругах давно ходят слухи о романе с футболистом.

Прошлые отношения Винисиуса

Ранее Винисиус встречался с испанской инфлюенсером Софи Родригес. Девушка часто появлялась на матчах "Реала" на стадионе "Сантьяго Бернабеу", всегда была одета в футболку с именем Винисиуса.

Хотя пара пыталась скрыть свои отношения, информация уже попала в испанские СМИ. Стоит отметить, что Софи недавно открыто заявила о своей бисексуальности, а ранее её связывали с испанской актрисой и певицей Люсией де ла Пуэрто. Девушка активно занимается серфингом и ведет здоровый образ жизни.

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Несмотря на попытки скрыть свои отношения, Винисиус и Мария не смогли избежать внимания публики. Желаем Винисиусу и Марии хороших и здоровых отношений, наполненных счастьем и взаимной поддержкой.

Фото из открытых источников / Instagram