Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, уверенно возглавила список самых высокооплачиваемых WAG в Instagram, обогнав Антонеллу Рокуццо. Ее впечатляющие доходы от спонсорских постов, которые достигают $234,800, подчеркивают не только ее популярность, но и огромный влияние на глобальную аудиторию в соцсетях.

5. Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм, бывшая солистка группы Spice Girls и ныне модница, занимает 5-е место с 33 миллионами подписчиков в Instagram. Ее доходы от спонсорских постов составляют $139,500, хотя ее коэффициент вовлеченности несколько ниже — 0,61%. Тем не менее, ее значительное влияние в мире моды и несомненное глобальное признание делают ее одной из самых высокооплачиваемых.

4. Ребека Мария Гомез (Бекки Джи)

Еще одна звезда, Бекки Джи, известная не только своей музыкальной карьерой, но и отношениями с футболистом Себастьяном Ллетгетом, имеет 37,3 миллиона подписчиков в Instagram. Она зарабатывает около $153,300 за пост, с коэффициентом вовлеченности 1,58%. Бекки Джи уже давно стала настоящей звездой на пересечении музыки и спорта, что делает ее привлекательной для брендов, ищущих популярных и разносторонних инфлюенсеров.

3. Антонелла Рокуццо

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, восьмикратного обладателя "Золотого мяча", заслуженно занимает свою нишу в мире соцсетей. Она имеет 40,2 миллиона подписчиков и зарабатывает $162,300 за каждый спонсорский пост. Ее контент сочетает семейные моменты, моду и стиль жизни, что находит широкий отклик в сердцах ее поклонников по всему миру. Ее высокий коэффициент вовлеченности — 4,55% — подтверждает ее популярность среди разных аудиторий.

2. Ларисса де Маседо Мачадо (Anitta)

Бразильская поп-звезда Anitta, девушка футболиста Винисиуса Соузы, также не отстает в рейтинге, имея более 64 миллионов подписчиков. Ее доход за пост достигает $233,200, а коэффициент вовлеченности — 1,12%. Ее глобальное влияние на социальные сети делает ее одной из самых востребованных инфлюенсерок на планете, что дает ей возможность заключать контракты с брендами по всему миру.

1. Джорджина Родригес

И, конечно, на вершине этого списка — Джорджина Родригес, партнерша Криштиану Роналду, пятиярного обладателя "Золотого мяча", которая занимает лидирующие позиции в этом списке. Она зарабатывает впечатляющие $234,800 за пост, имея более 65 миллионов подписчиков и коэффициент вовлеченности 5,33%. Ее контент, включающий роскошную жизнь, стиль и семейные моменты, ставит ее на первое место среди самых высокооплачиваемых инфлюенсеров Instagram 2025 года.

Больше горячих фото девушек из мира футбола - в нашем telegram-канале!

Ее растущий личный бренд и несомненное влияние на социальные сети сделали Джорджину непревзойденным лидером этого списка.

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Таким образом, с учетом высоких доходов от Instagram, женщины футболистов продолжают оставаться мощными фигурами в мире социальных сетей, формируя новые стандарты влияния и популярности.

Фото из открытых источников / Instagram