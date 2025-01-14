30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой

Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра после трёх десятилетий вместе решили разорвать брак. Однако за эти годы их история стала чем-то большим, чем просто любовной — от модных показов до тактических советов на поле, она стала для него не только поддержкой, но и важным влиянием на стиль и выбор. Сейчас, после 30 лет вместе, их разрыв стал темой обсуждения, но за этими годами скрывается гораздо больше, чем просто решение.

30 лет вместе

Пеп Гвардиола и его 52-летняя жена Кристина Серра приняли решение о разводе, сообщает испанское издание Sport.es. Хотя пара приняла это решение еще в декабре прошлого года, они попросили близких не разглашать информацию. По словам источников, с 2019 года они не жили вместе: Гвардиола оставался в Манчестере, а Кристина жила то в Барселоне, то в Лондоне. Тем не менее, пара продолжала часто появляться вместе на семейных мероприятиях.

Пеп и Кристина были женаты с 2014 года, а познакомились еще в 1994 году. За годы совместной жизни они воспитывали троих детей: 24-летнюю дочь Марию, 22-летнего сына Мариуса и 17-летнюю Валентину.

История знакомства

В середине 1990-х Гвардиола принимал участие в модных показах каталонского дизайнера Антонио Миро, даже приглашал его на выставки, хотя тренер Йохан Кройфф не одобрял такие мероприятия. Сам Пеп запретил своему молодому подопечному Жерару Пике участвовать в показах.

Однажды во время фотосессии в бутике Serra Claret Гвардиола заметил красивую девушку на кассе, которой оказалась Кристина Серра, дочь владельцев магазина.

Она стала частью семейного бизнеса и надежным другом и поддержкой для Пепа. Когда в 2001 году его начали подозревать в употреблении допинга, Кристина стала его защитницей в прессе.

После трудных времен в Барселоне Кристина посоветовала семье переехать в Нью-Йорк, что дало Пепу возможность восстановиться. Пара официально поженилась только в 2014 году в Матадепере, а их празднование продолжилось в Марракеше.

Кристина даже иногда давала Пепу советы по тактике:

"Ты не представляешь, как трудно объяснить мою систему ротации. Моя жена иногда сложнее, чем Арьен Роббен".

Стиль Пепа: творение Кристины

Стиль Пепа Гвардиолы всегда привлекал внимание прессы — от элегантных зауженных костюмов в "Барселоне" до удобных кардиганов в "Сити". Вся эта эволюция стала возможной благодаря влиянию его жены, которая формировала его выбор в одежде:

"Моя жена лучшая в мире во многом, особенно в моде. Обычно она говорит мне: "Не носи это или носи вот это", и я прислушиваюсь. Я достаточно умный, чтобы понимать, когда люди намного лучше меня, и тогда я следую их советам", — говорил Гвардиола несколько лет назад.

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30 лет совместной жизни Пепа и Кристины стали основой для их взаимного развития, как личного, так и профессионального. Хотя их путь вместе завершился, влияние Кристины на стиль и решения Гвардиолы останется частью его истории.

Фото из открытых источников / Instagram