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Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?

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Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?

Фото из свободных источников

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Ребекка Лус снова привлекает внимание скандальными признаниями о романе с Дэвидом Бекхэмом, в то время как сами Бекхэмы отметили 25 лет брака в атмосфере гармонии и любви друг к другу.

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Признания Ребекки Лус

Дэвид Бекхэм снова оказался в центре внимания из-за скандала, связанного с заявлениями его якобы бывшей любовницы Ребекки Лус. Недавно женщина после долгого молчания дала интервью испанскому изданию El Mundo, где утверждала, что их роман был абсолютно реальным, несмотря на все опровержения супругов Бекхэмов.

Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом? - изображение 1

Ребекка рассказала, что начала работать в семье Бекхэмов как помощница и няня, помогая Виктории адаптироваться к жизни в Мадриде. Но вскоре её роль в семье вышла далеко за пределы профессиональных обязанностей.

"Я была первым человеком, которого они видели утром. Я предлагала планы на день", — рассказала Ребекка.

По словам Лус, их первая романтическая встреча с Дэвидом произошла в ресторане, принадлежащем семье актёра Хавьера Бардема. Чтобы избежать журналистов, футболист даже был вынужден спрятаться в багажнике автомобиля.

Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом? - изображение 2

После того как слухи о романе стали достоянием общественности, Лус пришлось столкнуться с волной хейта и критики. В СМИ распространялись выдумки о её отношениях с другими спортсменами, а во время телевизионных программ её неоднократно унижали. Особенно резко её обвиняли в Великобритании, в то время как реакция других стран была менее агрессивной.

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"Испанцы считали это нормальным. В Англии меня ненавидели, ведь Дэвид был их любимцем. А в Нидерландах, наоборот, радовались, что я имела связь с Бекхэмом", — отметила женщина.

Несмотря на угрозы от адвокатов Бекхэма, Ребекка никогда не предстала перед судом за свои слова. Вместо этого она осталась в Европе, чтобы публично защищать свою правду, регулярно выступая на телевидении и давая интервью.

Серебряная свадьба Бекхэмов

4 июля супруги Бекхэмы отметили своё 25-летие брака, устроив праздник в символическом стиле. В честь серебряной свадьбы Дэвид и Виктория снова примерили образы, вдохновленные их свадебным днём, на этот раз в фиолетовых тонах. Виктория выбрала длинное платье с цветочными акцентами, дополнив его золотыми босоножками, тогда как Дэвид надел элегантный костюм с замшевыми туфлями в тон. Супруги позировали на золотых креслах, демонстрируя стиль и гармонию.

Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом? - изображение 3

Фотография вызвала волну восхищения среди поклонников, а мать Дэвида отметила, что пара, как и раньше, выглядит великолепно. За 25 лет совместной жизни они воспитали троих детей и продолжают оставаться символом любви и стабильности.

Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом? - изображение 4
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Таким образом, Ребекке Лус давно следовало бы оставить прошлое в прошлом и прекратить рассказывать о своих старых связях. Пора дать супругам Бекхэмам покой и позволить им наслаждаться своей жизнью.

Фото из открытых источников / Instagram

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