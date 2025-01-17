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Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело

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Анна ответила на вопрос, как ее муж относится к таким фотосессиям

Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело

instagram.com/mademoiselle.anna

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена вингера сборной Украины и "Шахтера" Александра Зубкова Анна, ответила на серию вопросов своих подписчиков в Instagram.

Одним из самых интересных был вопрос о том, как муж Анны относится к откровенному контенту, которая девушка постит в Инстаграм.

"Ты себе придумал, что мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело", - однозначно ответила девушка.

Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело - изображение 1

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