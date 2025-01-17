Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело

Жена вингера сборной Украины и " Шахтера " Александра Зубкова Анна, ответила на серию вопросов своих подписчиков в Instagram.

Одним из самых интересных был вопрос о том, как муж Анны относится к откровенному контенту, которая девушка постит в Инстаграм.

"Ты себе придумал, что мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело", - однозначно ответила девушка.