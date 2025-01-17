Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
Анна ответила на вопрос, как ее муж относится к таким фотосессиям
instagram.com/mademoiselle.anna
Жена вингера сборной Украины и "
Одним из самых интересных был вопрос о том, как муж Анны относится к откровенному контенту, которая девушка постит в Инстаграм.
"Ты себе придумал, что мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело", - однозначно ответила девушка.
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