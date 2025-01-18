Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей

Мария Гвардиола откровенно рассказала о влиянии футбольной карьеры отца на жизнь их семьи и поделилась размышлениями о причинах развода своих родителей после трёх десятилетий брака.

Дочь главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, Мария, в интервью для "Vanity Fair" впервые поделилась своими мыслями о жизни родителей и намекнула на возможные причины их расставания после более чем 30 лет брака.

Мария вспомнила, что футбол всегда был в центре жизни их семьи:

"Я родилась в Барселоне и жила в Риме, Брешии, Катаре, Мексике, Нью-Йорке, Мюнхене, Манчестере, а теперь в Лондоне. Я невероятно благодарна за тот опыт, который у меня был. Хотя иногда это было вызовом, мои родители облегчали переходы и помогали мне и моим братьям и сестрам максимально использовать предоставленные возможности. Я родилась, когда отец уже был успешным футболистом. Все решения в нашей семье принимались с учётом его карьеры. Мы переезжали из города в город, следуя за его успехами, сначала как игрока, а потом как тренера. Футбол определил не только его жизнь, но и судьбу всей нашей семьи".

Однако постоянное отсутствие отца из-за плотного рабочего графика могло стать испытанием для его жены Кристины Серра. По словам Марии, каждый член семьи был вынужден чем-то жертвовать ради карьеры Гвардиолы, и это продолжалось десятилетиями:

"Моя мама всегда старалась поддерживать семью, но такая модель жизни может быть сложной даже для самого сильного человека", – отметила она.

В последние годы тренер жил преимущественно в Манчестере, где полностью сосредоточился на своей работе с "Манчестер Сити". Кристина, занимавшаяся собственным бизнесом в Барселоне, всё реже видела мужа. По словам Марии, именно дистанция и постоянная занятость могли стать одной из причин, почему их брак столкнулся с трудностями.

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Несмотря на это, Мария выразила благодарность своим родителям за то, что даже в сложные моменты они всегда старались обеспечить её и братьев лучшими возможностями и воспитали их в духе поддержки и любви.