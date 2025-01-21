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Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?

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Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?

Фото из свободных источников

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

В мире спорта популярность на поле всё больше переплетается с влиянием в соцсетях. Самые известные футболисты превращают свои миллионы подписчиков в многомиллионные доходы за публикации. Кто же возглавляет этот рейтинг?

Содержание

5 место — Дэвид Бекхэм ($297,200 за пост)

Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram? - изображение 1

Легендарный английский футболист и совладелец клуба "Интер Майами" сохраняет свой статус иконы как в спорте, так и в бизнесе. С 81,4 миллионами подписчиков Бекхэм зарабатывает $297,200 за каждый пост, мастерски сочетая рекламные кампании, собственные бизнес-проекты и семейный контент. Его уникальный стиль делает его самым популярным британским спортсменом в соцсетях.

4 место — Килиан Мбаппе ($383,800 за пост)

Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram? - изображение 2

Французская суперзвезда, которая сейчас покоряет футбольные вершины в "Реале Мадрид", является настоящим феноменом в цифровом мире. Благодаря 123,1 миллионам подписчиков и самому высокому уровню вовлечённости в этом рейтинге (3,26%) Мбаппе зарабатывает $383,800 за каждый пост. Его способность устанавливать эмоциональную связь с фанатами делает его самым популярным французским спортсменом в 2025 году.

3 место — Неймар ($615,500 за пост)

Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram? - изображение 3

Неймар, который давно является символом современного футбола, остаётся виртуальным магнитом для поклонников. Имея 227,6 миллиона подписчиков и уровень вовлечённости 2,09%, бразильская звезда "Аль-Хилялю" зарабатывает $615,500 за один пост. Неймар не только самый известный бразилец в мире, но и пример идеального сочетания популярности на поле и за его пределами.

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2 место — Лионель Месси ($1,1 миллиона за пост)

Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram? - изображение 4

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси продолжает впечатлять своим величием. Его 505,1 миллиона подписчиков делают его второй самой популярной личностью в мире. Звезда "Интер Майами" зарабатывает $1,1 миллиона за каждый спонсируемый пост, а его уровень вовлечённости составляет 1,23%. Месси остаётся самым популярным южноамериканцем на платформе Instagram.

1 место — Криштиану Роналду ($1,4 миллиона за пост)

Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram? - изображение 5

Безусловный лидер рейтинга — Криштиану Роналду. Его 648 миллионов подписчиков и $1,4 миллиона за пост — это абсолютные рекорды среди всех людей в мире. С уровнем вовлечённости 1,47% Роналду остаётся символом не только футбольного мастерства, но и цифрового доминирования. Капитан "Аль-Насра" продолжает доказывать, что его влияние выходит далеко за пределы футбольного поля.

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Соцсети стали новой площадкой для звёзд футбола, где они не только делятся моментами своей жизни, но и зарабатывают миллионы. Роналду и Месси возглавляют этот рейтинг, демонстрируя, как популярность в спорте может превратиться в глобальное цифровое влияние.

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