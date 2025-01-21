Жозе Моуринью презентует "The Special One": особое вино из сердца Дору

Жозе Моуринью, известный своей харизматичной личностью и успехами в футболе, расширяет свои горизонты, представляя своё первое собственное вино. Красное из Дору, названное "The Special One", является не только отражением его любви к Португалии, но и символом стремления к совершенству во всём, что он делает.

Известный своим прагматичным и порой спорным стилем футбола, португалец Жозе Моуринью завоевал славу как один из самых ярких тренеров в европейском футболе. Его путь на вершину начался с "Бенфики", но позже он тренировал такие легендарные клубы, как "Челси", "Интер", "Реал Мадрид", а ныне возглавляет "Фенербахче" в Стамбуле.

Однако настоящий прорыв в его карьере произошел в "Порту", где он выиграл несколько трофеев, включая Лигу чемпионов в 2004 году. Символично, что свой дебют в виноделии он связал с регионом Дору, который тесно связан с его футбольными успехами в Порту.

Первое вино Моуринью получило название "The Special One" — так он называет себя сам. Это красное вино из Дору создано из купажа лучших сортов винограда этого региона.

Этикетка бутылки украшена графическим изображением, которое, вероятно, отсылает к легендарному моменту: полуфиналу Лиги чемпионов 2010 года, когда "Интер" Моуринью выбил "Барселону" Пепа Гвардиолы. Тогда тренер эмоционально праздновал на поле "Камп Ноу", несмотря на попытки сотрудников стадиона прогнать его включенными спринклерами. В конце концов, в том году "Интер" выиграл Лигу чемпионов.

На подарочной коробке указаны слова самого Моуринью о новом вине:

"Я всегда ценил точность, качество и совершенство во всём, что я делаю. И теперь с гордостью представляю The Special One", — делится тренер.

"Это вино, собранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, воплощает дух моей родины и моё стремление наслаждаться каждой минутой жизни. Созданное с любовью, оно является подарком от одного особенного для другого. Празднуете ли вы победу или просто проводите время с близкими, это вино — для особенных моментов", — рассказал Моуринью.

The Special One стоит 144 евро и уже доступно для предварительного заказа.

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Жозе Моуринью не только оставил след в мировом футболе, но и успешно дебютировал в виноделии, объединив свою страсть к совершенству с культурным наследием Португалии. Его "The Special One" — это больше, чем вино; это символ побед, эмоций и моментов, которые стоит разделить с особенными людьми.

Фото из открытых источников / Instagram