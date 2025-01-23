Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Как в кино
Фото - Instagram
Звезда "Челси" Флоран Малуда, который выигрывал Лигу чемпионов и Премьер-лигу, кардинально изменил свою жизнь. Вместо футбольного поля он теперь покоряет джунгли Французской Гвианы, где присоединился к армейскому резерву, чтобы передать свой опыт молодому поколению и укрепить командный дух.
Бывший звездный вингер "Челси" Флоран Малуда решил кардинально изменить свою жизнь: вместо футбольных полей он теперь осваивает амазонские джунгли. В своём родном регионе, Французской Гвиане, Малуда присоединился к гражданскому резерву 3-го лесного пехотного полка, где вместе с молодыми солдатами изучает армейские навыки, делится своим жизненным опытом и демонстрирует настоящую силу командного духа.
44-летний спортсмен, который во время своей блестящей карьеры в "Челси" выиграл шесть трофеев, включая Премьер-лигу 2010 года и Лигу чемпионов 2012 года, теперь пробует себя в совершенно новой роли. В рамках программы французского правительства, привлекающей известных людей для популяризации ценностей военной службы, Малуда принимал участие в походах, строил палатки, преодолевал препятствия и делился с молодёжью уроками своих побед и поражений.
"Пересекая Амазонку на своей родине, я получил возможность пройти посвящение во время курса CEFE Authorities 3-го REI в Экваториальном лесном учебном центре. Спасибо за этот момент сплочённости и за ценности командного духа перед лицом трудностей. Это главные ценности в спорте высокого уровня", – написал Малуда в Instagram.
Французская Гвиана, где родился Флоран, не является членом ФИФА, поэтому во время своей футбольной карьеры он провёл 80 матчей за сборную Франции. В 2017 году он пытался выступить за сборную Французской Гвианы в рамках Золотого кубка, но из-за правил ФИФА ему это запретили. Несмотря на это, Малуда не прекращает попыток способствовать развитию спорта и военных традиций в своём родном регионе.
За свою 20-летнюю карьеру Малуда выступал в самых разных странах, включая Францию, Англию, Турцию, Индию, Египет и Люксембург. Он провёл 706 матчей и забил 119 голов, оставив яркий след в каждом клубе, где играл. В "Челси" Малуда стал одной из ключевых фигур, демонстрируя блестящие результаты на позиции вингера. С 2009 по 2011 год он забил 29 голов, став важным игроком для лондонского клуба.
Теперь, добавив к своим достижениям опыт армейской службы, Флоран Малуда ещё раз доказал, что для настоящего лидера нет ничего невозможного.
Фото из открытых источников
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