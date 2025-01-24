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Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания

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Сильно ли это ударило по Маркусу?

Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания

Фото из свободных источников

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Модель Грейс Роза Джексон откровенно рассказала о непростых отношениях с нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, которые завершились из-за сложностей публичной жизни и различных взглядов на будущее.

Модель Грейс Роза Джексон откровенно рассказала о причинах расставания с 27-летним нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом. В интервью для The Sun она призналась, что отношения с публичным человеком стали для нее настоящим испытанием.

Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания - изображение 1

"Это очень сложно, когда твой партнер - звезда. Он не может просто пойти на обычное свидание. А после того, как он забил два гола после длительной паузы, фанаты "Юнайтед" начали называть меня его "талисманом" и массово писать это под моими фото. Это было очень напряженно", - призналась Грейс.

После того как их роман оказался в центре внимания медиа, Рэшфорд предложил проводить больше времени дома, однако такая идея не устроила модель. У Грейс были свои амбиции, в частности желание принять участие в реалити-шоу Love Island All Stars. Инсайдеры утверждают, что она поняла, что футболист не воспринимал их отношения серьезно. В итоге Грейс решила окончательно разорвать роман и даже отписалась от Маркуса в Instagram.

Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания - изображение 2

Ранее сообщалось, что они начали встречаться в сентябре, когда оба окончательно прекратили отношения со своими бывшими партнерами. Хотя зарубежные медиа поспешили назвать их "новой парой Дэвида и Виктории Бекхэм", Грейс подчеркнула, что поддерживать такие отношения было слишком трудно из-за различных взглядов на жизнь и будущее.

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"Грейс имеет все шансы повторить путь Виктории Бекхэм: она хорошо разбирается в шоу-бизнесе и моде. А для Маркуса это возможность задуматься о своем будущем после футбольной карьеры, как это в свое время сделал Дэвид Бекхэм. Теперь интересно, сможет ли она повлиять на его дальнейший путь", — пишет британское издание Game, set and match.

Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания - изображение 3

До участия в реалити-шоу Грейс Роза Джексон строила успешную модельную карьеру. Сейчас ее популярность только растет: на ее страницу в Instagram подписаны более 601 тысячи поклонников.

Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания - изображение 4

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Итак, отношения Грейс Розы Джексон и Маркуса Рэшфорда завершились из-за различных взглядов на жизнь и давления публичности, с которым они не смогли справиться. Несмотря на расставание, оба остаются успешными, привлекая внимание своих поклонников и медиа.

Фото из открытых источников / Instagram

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