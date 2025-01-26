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Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки

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Заставляет восхищаться собой

Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки

Фото: ФК Instagram/Автор - невідомий

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилар Рубио – успешная журналистка, модель и жена Серхио Рамоса. Её жизнь полна ярких взлётов, семейных радостей и непростых решений, которые сделали её одной из самых известных женщин Испании.

Пилар Рубио родилась 17 марта 1978 года в городке Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида. С детства она проявляла амбициозность и стремление достигать высот. Сначала Пилар решила строить карьеру в экономике, поступив в университет, но вскоре поняла, что это совсем не её призвание. Тогда она попробовала себя в роли модели, сотрудничая с мужскими журналами, и это стало первым шагом к её будущей медийной карьере.

Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки - изображение 1

Её яркая внешность и харизма открыли ей двери в мир шоу-бизнеса. Пилар начала получать многочисленные предложения о съёмках для глянцевых журналов, участии в телепроектах и даже небольших ролях в кино. Успех не заставил себя ждать: в 2007 году она получила престижную награду Premio Joven как лучшая телерепортёр. А уже в 2008 и 2009 годах издание FHM назвало её «самой желанной девушкой Испании», что закрепило её статус звезды.

Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки - изображение 2

Не менее яркой, чем её карьера, стала и личная история Пилар. Её знакомство с известным футболистом Серхио Рамосом произошло на благотворительном мероприятии. Оказалось, что Пилар не только красива, но и смела: именно она сделала первый шаг, подойдя к Серхио с просьбой подарить ей клубную футболку. Этот разговор стал началом их отношений, которые развивались быстро и страстно.

Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки - изображение 3

Однако всё было не так идеально, как могло показаться на первый взгляд. Пара столкнулась с трудностями из-за разницы в возрасте и взглядов на жизнь. Серхио мечтал, чтобы Пилар оставила публичную жизнь и вела спокойный и размеренный образ жизни, уделяя больше времени семье. Однако девушка не хотела отказываться от съёмок, в том числе и откровенных фотосессий. Это напряжение в отношениях привело к разрыву, но их любовь оказалась сильнее.

Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки - изображение 4

В 2013 году пара объявила, что Пилар беременна. Это стало переломным моментом в их отношениях. В 2014 году на свет появился их первенец, в 2015 – второй ребёнок, а в 2018 – третий. 26 июля 2020 года семья пополнилась ещё одним сыном.

Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки - изображение 5После шести лет отношений Пилар и Серхио официально поженились, организовав сказочную церемонию. Их семейная жизнь – пример гармонии, ведь они смогли преодолеть все трудности. Теперь их дом наполнен счастьем, детским смехом и спокойствием, который охраняют пять немецких овчарок.

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Серхио Рамос
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Комментарии
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Don_Benito (Буча)
27.01.2025 в 02:35
Четверо дітей.. Сєрьожа не тільки на полі маладєц
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Комментарии 9
Don_Benito (Буча)
27.01.2025 в 02:35
Четверо дітей.. Сєрьожа не тільки на полі маладєц
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
26.01.2025 в 21:12
Такому уроду такая жена досталась.
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1
6
Caballero (DC)
26.01.2025 в 21:31
Припини фонтанувати жовч на успішних людей. Ти показуєш себе з огидної сторони.
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2
2
ANESTEZIO (Вінниця )
26.01.2025 в 22:49
Що, урод, заздриш, що в тебе взагалі ніякої жінки не було?
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2
2
ВасяКулебяка (Козливка)
26.01.2025 в 20:33
Гарна кошолка
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1
2
avatar
Bаrcelinius
26.01.2025 в 21:13
Авжеш.
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1
3
ANESTEZIO (Вінниця )
26.01.2025 в 23:01
Барсел@х, смокчи далі шарлатанський @уй, не відволікайся
 
0
1
oda1979 (Запорожье)
26.01.2025 в 20:03
Волевая тетка.
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4
0
alex.belogubko (одесса)
26.01.2025 в 19:43
молодцы хорошая семья
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4
0

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