Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода

История Аличе Кампелло и Альваро Мораты — это не просто роман, а настоящее испытание временем, которое началось с случайной встречи в социальных сетях и переросло в страстную любовь, наполненную не только радостью, но и серьезными трудностями. Несмотря на развод из-за расстояния, пара решила восстановить свои отношения, доказывая, что настоящая любовь способна преодолеть любые препятствия.

Аличе Кампелло — популярная итальянская инфлюенсерша, которая собрала более 3,3 миллиона подписчиков на своей странице в Instagram. Кроме того, Аличе развивает собственный бренд косметики Masqmai, что делает её ещё более успешной в бизнес-среде.

В 2015 году, когда Аличе была ещё моделью, её заметил испанский футболист Альваро Мората. Тогда он играл за туринский «Ювентус», и, увидев фото Аличе в соцсетях, решил написать ей. Девушка обратилась к отцу за советом, стоит ли отвечать, но он предупредил, что с футболистами лучше не связываться. Однако сердце подсказало Аличе другое, и она решила ответить. Через неделю они встретились в Милане. Поняв, что они любят друг друга, 10 декабря 2016 года Мората сделал предложение Аличе, а уже 17 июня 2017 года они поженились в Венеции. Свадьба была настоящей сказкой: молодожены покатались на гондолах по каналам, а церемония прошла в церкви, украшенной белыми розами.

Стоит отметить, что Аличе оказалась не только прекрасной женой, но и настоящей защитницей своего мужа. Во время Евро-2020, когда Мората не забил пенальти в полуфинале против Италии, он стал объектом жесткой критики. Аличе поддержала его, за что сама подверглась нападкам в соцсетях. Однако она спокойно отнеслась к оскорблениям и заявила, что такие реакции являются результатом необразованности, ведь спорт должен объединять людей, а не провоцировать агрессию.

В 2018 году у пары родились близнецы Алессандро и Леонардо, и Мората изменил свой номер на 29-й в честь этого события. Уже осенью 2020 года на свет появился третий сын — Эдоардо, а в январе 2023 года семья пополнилась ещё одной маленькой принцессой — Беллой.

И вот казалось бы, всё хорошо, но в августе 2024 года между Альваро и Аличе пробежала черная кошка, и они решили развестись. Как сообщил сам футболист на своей странице в Instagram, причиной стал разрыв из-за расстояния, так как Мората тогда играл в «Милане». Однако, несмотря на этот краткосрочный развод, они решили восстановить свои отношения.

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Недавно они опубликовали совместный пост в соцсетях, демонстрируя своё счастье вместе. Они заблокировали возможность комментирования, чётко обозначив границы со своей аудиторией, и подтвердили, что любовь и семья — это самое важное.

Фото из открытых источников / Instagram