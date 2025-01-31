Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо

Нагоре Аранбуру – не просто жена легендарного футболиста Хаби Алонсо, но и успешная бизнесвумен, которая построила собственную карьеру. Она прошла путь от модели Levis и стилиста до владелицы онлайн-магазина дизайнерской одежды. Несмотря на внимание многих мужчин, в том числе бывшего футболиста Питера Крауча, её сердце принадлежало только Алонсо. Пара вместе уже 15 лет, воспитывает троих детей и ценит семейный уют превыше всего.

Нагоре Аранбуру родилась 5 декабря 1979 года в городе Аспейтия, Испания. Она получила образование в сфере менеджмента и туризма, но её профессиональный путь оказался гораздо шире. Во время учёбы Нагоре успела попробовать себя в разных ролях – работала моделью для Levis, стилистом, актрисой, а также некоторое время была администратором на ресепшене отеля, зарабатывая 11,5 фунтов стерлингов в час.

После рождения детей она решила сменить карьеру и сосредоточиться на собственном бизнесе. Нагоре прошла дистанционный курс в Университете Деусто в Бильбао и запустила онлайн-магазин дизайнерской одежды. Благодаря этому она стала финансово независимой, несмотря на статус жены знаменитого футболиста.

Хаби и Нагоре познакомились ещё в 1999 году в Сан-Себастьяне. Футболист получил её номер от друзей, позвонил и пригласил на ужин. Первое свидание стало началом их отношений. В то время Алонсо играл за "Реал Сосьедад", а Аранбуру работала стилистом на местном телевидении.

Нагоре всегда привлекала внимание мужчин, и одним из её поклонников был бывший одноклубник Алонсо по "Ливерпулю" – Питер Крауч. Увидев её на ресепшене отеля, он сразу признался в своей симпатии. Но Нагоре уже встречалась с Хаби, поэтому отказала ему.

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Долгое время пара не спешила узаконивать отношения, но в 2009 году, за месяц до перехода Алонсо в "Реал", они всё же решили пожениться. Свадьба была масштабной – на неё собралось около 200 гостей, среди которых были Микель Артета и Луис Гарсия.

Сейчас супруги вместе уже 15 лет. Они воспитывают троих детей – сына Джонти и двух дочерей Ане и Эмму. Алонсо можно назвать образцовым семьянином: он не проводит время в клубах, а предпочитает семейные вечера в своём загородном доме в Леверкузене. Чаще всего они вместе готовят, смотрят фильмы и слушают любимую музыку. Супруги ценят качественное кино, особенно исторические и политические фильмы. Их любимые исполнители – Nirvana, The Beatles, Нил Янг и Том Уэйтс.

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Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, и Нагоре Аранбуру – яркое тому подтверждение. Она поддерживает своего мужа, а также реализовала себя как бизнесвумен. Пара не любит публичности и не выставляет личную жизнь напоказ, но их история – это пример крепкого союза, основанного на любви и взаимоподдержке.

Фото из открытых источников / Instagram