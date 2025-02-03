Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены

Футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены Камиле. После официальной регистрации брака в 2020 году пара провела роскошное религиозное венчание, которое стало темой обсуждений из-за непростой истории их отношений.

Игрок бразильского "Атлетико Минейро" Халк, запомнившийся многим футбольным фанатам своими выступлениями в Европе, женился на племяннице своей бывшей жены Камиле, сообщает Daily Mail.

Обычную церемонию пара провела еще в 2020 году, а теперь настало время для религиозного венчания.

Церемония прошла в родном городе футболиста в епархиальном соборе, который специально к этому событию украсили свечами и белыми розами, создавая волшебную атмосферу.

Невеста Камила выглядела настоящей принцессой. Она выбрала изысканный свадебный образ: волосы аккуратно собраны в пучок, нюдовый макияж с легким сиянием, платье – длинное, со стильным корсетом и объемным шлейфом, расшитым блестящими стразами. Халк подчеркнул торжественность момента классическим бордовым костюмом с черными лацканами, дополнив его белой рубашкой и атласной бабочкой.

Во время церемонии футболист не смог сдержать эмоций и, обращаясь к любимой, сказал:

"Перед Богом и обещаниями нашей любви мы едины в одном сердце, начиная нашу вечную совместную жизнь! Я люблю тебя", – сказал футболист.

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Эта история не была бы настолько резонансной, если бы не одно «но» – ранее Халк уже был женат, и не на ком-то, а на родной тете своей невесты. Его первая жена, Ирана Соуза, познакомилась с футболистом в 2006 году в Японии. Девушка работала по контракту в British Airways, а Халк начинал свою карьеру в клубе «Консадоле Саппоро». Это была любовь с первого взгляда, и уже через год они поженились. В браке родилось трое детей – сыновья Ян и Тьяго и дочь Алиса, которые являются двоюродными братьями и сестрой для Камилы.

Развод Халка и Ираны состоялся в 2019 году, а через полгода футболист официально подтвердил отношения с ее племянницей. В марте 2020 года пара заключила брак, но празднование пришлось отложить из-за пандемии. За это время у них родилось двое детей – сын Заи и дочь Аиша.

Такое развитие событий восприняли не все спокойно. Родственники Ираны отреагировали болезненно: ее сестра Райсса назвала Камилу и Халка предателями, а сама Ирана призналась, что не ожидала такого удара в спину от близкого человека. Она подчеркнула, что всегда поддерживала племянницу, доверяла ей и не могла представить, что Камила окажется рядом с ее бывшим мужем. После развода женщина вернулась из Китая в Бразилию, удалила все фото с племянницей в соцсетях и пыталась забыть эту историю.

Но, несмотря на критику и напряженные отношения с семьей, Халк и Камила все равно остаются настоящей опорой друг для друга.

Фото из открытых источников / Instagram