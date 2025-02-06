Мемфис Депай, нападающий "Коринтианса", получил четыре месяца условного срока и штраф в 9 тыс. Евро за вождение в нетрезвом виде в Монако в августе 2024 года.

30-летний нидерландский форвард бразильского "Коринтианса" Мемфис Депай стал объектом внимания не благодаря своей футбольной мастерству, а из-за неприятного инцидента с правосудием. В августе 2024 года, находясь в Монако, он был задержан полицией за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Как сообщает издание RMC Sport, после рассмотрения дела суд в Монако вынес решение, приговорив Депая к четырем месяцам условного срока и наложив на него штраф в 9 тыс. Евро.

Инцидент произошел 6 августа 2024 года, когда Депай, находившийся за рулем роскошного Rolls-Royce, двигался на высокой скорости по улицам Монако. Полиция обратила внимание на его опасное вождение, и после остановки был проведен тест на алкоголь. Оказалось, что уровень алкоголя в его крови превышает допустимые нормы - 1,01 промилле. Это составило более 2 г алкоголя на литр крови, что многократно превышает допустимый уровень для водителей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Хотя прокуратура на заседании требовала для футболиста только один месяц условного срока, штраф в размере 2 тыс. Евро и запрет на вождение в Монако на шесть месяцев, суд вынес более строгое решение. Депай получил четыре месяца условного срока, штраф в 9 тыс. Евро и запрет на управление автомобилем на территории Монако на протяжении двух лет. Этот приговор оказался намного более строгим, чем ожидалось, что стало неприятной неожиданностью для футболиста.

Депай признал свою вину и извинился за содеянное в момент своего ареста, однако это не уменьшило строгость наказания. Теперь у него есть два недели для подачи апелляции на это решение.

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Это не первая неприятность в карьере Депая, но это, безусловно, самый громкий инцидент, который привлек такое внимание. Ранее он прославился своей игрой в таких клубах, как "Манчестер Юнайтед", "Лион", "Барселона" и "Атлетико Мадрид". После завершения сезона в Европе он присоединился к бразильскому "Коринтиансу" в 2024 году, где продолжает показывать отличную игру на поле. В своих первых 11 матчах он забил 7 голов и отдал одну результативную передачу, доказывая, что, несмотря на инцидент, его карьера на футбольном поле продолжает развиваться.

Фото из открытых источников / Instagram