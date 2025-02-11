Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике

После нескольких лет постоянных переездов ради карьеры мужа Пилар Рубио сказала "достаточно". Жена Серхио Рамоса отказалась ехать с ним в Мексику, решив остаться в Мадриде и сосредоточиться на собственной карьере телеведущей. Это первый случай, когда она не поддержала переезд легендарного футболиста, подписавшего контракт с "Монтерреем" и отправляющегося за океан один.

Пилар Рубио, известная испанская телеведущая и жена легендарного футболиста Серхио Рамоса, решила остаться в Мадриде, несмотря на переход ее мужа в мексиканский клуб "Монтеррей". После многих лет переездов она решила больше не менять место жительства и сосредоточиться на собственной карьере.

Рубио сопровождала Рамоса во всех его футбольных вызовах – сначала в Париж, когда он покинул "Реал" в 2021 году и подписал контракт с "ПСЖ", а затем в Севилью. Однако новый этап в Мексике стал точкой, когда она сказала "достаточно". Как сообщает Daily Mail, Пилар устала от постоянных переездов и на этот раз решила поставить собственные интересы на первое место.

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По словам журналиста и блогера Хави де Ойоса, близкий к телеведущей источник рассказал, что главной причиной ее возвращения в Мадрид стали профессиональные амбиции. У Пилар запланированы съемки в популярных телешоу El Desafío и Maestros de la Costura Celebrity, поэтому она не хочет покидать Испанию.

"В прошлую пятницу человек, знакомый с ситуацией, сказал мне, что Пилар больше не хочет переезжать. Она уже уступила дважды – уехала в Париж, затем в Севилью. Но в этот раз решила остаться в Мадриде.Она сказала: "Я больше не буду отказываться от собственной жизни. Дети остаются здесь вместе со мной"", – рассказал Де Ойос.

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Рамос и Рубио вместе с 2012 года, а в 2019-м официально поженились. Они воспитывают четырех сыновей, старшему из которых в мае исполнится 11 лет, а младший родился в 2020 году. Для Пилар стабильность и будущее детей стали важнее новых переездов, тогда как Рамос продолжает карьеру за океаном.

Фото из открытых источников / Instagram