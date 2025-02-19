Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб



Хорватская футболистка Ана Мария Маркович сменила клуб, покинув "Брагу" и перейдя в "Дамаенсе". Причиной этого, по слухам, стали не только профессиональные обстоятельства, но и желание быть ближе к своему возлюбленному, Томашу Рибейро, который переехал в "Фаренсе".

25-летняя хорватская нападающая Ана Мария Маркович, известная своей красотой и впечатляющими достижениями на поле, недавно завершила свое пребывание в португальском клубе "Брага". Решение о прекращении сотрудничества было принято по взаимному согласию между футболисткой и руководством клуба. Однако вскоре после этого Маркович нашла новое место для продолжения своей карьеры – она присоединилась к клубу "Дамаенсем" который базируется в городе Амадора.

Причиной такого быстрого перехода стали не только профессиональные обстоятельства. Согласно сообщениям португальских СМИ, важную роль в этом решении сыграла личная жизнь футболистки. Оказалось, что партнер Аны, Томаш Рибейро, 10 января подписал контракт с клубом "Фаренсе", который находится в городе Фару. Ранее расстояние между Брагой и Фару составляло около 5 часов езды на автомобиле, что становилось настоящим вызовом для пары, так как они часто не могли встречаться из-за большого расстояния.





Смена клуба принесла свои плоды – теперь Ана Мария может быть намного ближе к своему возлюбленному. После ее переезда в "Дамаенсе", расстояние между Амадорой и Фару сократилось до примерно 2,5 часов езды на машине (около 282 км), что позволяет паре значительно чаще встречаться и наслаждаться временем друг с другом, не переживая из-за расстояния.

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Но не все так просто. Ана призналась, что после переезда ей пришлось привыкать к новым бытовым обязанностям. Ранее ее партнер готовил для нее завтраки и другие блюда, заботясь о ней. Теперь, после расставания, футболистка вынуждена готовить сама:



"Томаш каждое утро готовил мне завтрак, заботился обо мне. Теперь я одна и должна готовить сама", – поделилась своими переживаниями Маркович в недавнем интервью.





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Несмотря на такие трудности, решение сменить клуб оказалось правильным. Переезд в "Дамаенсе" позволил Маркович сократить расстояние между ней и ее партнером, а также сохранить стабильность в отношениях, несмотря на требования профессионального футбола. Теперь, когда они снова могут проводить больше времени вместе, Ана и Томаш имеют шанс на более счастливое и гармоничное будущее, балансируя между карьерой и личной жизнью.

Фото из открытых источников / Instagram