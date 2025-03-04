Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш стал объектом нового обсуждения после того, как его засняли поздно ночью возле одного из пабов в Ньюкасле. Видео, появившееся в сети, мгновенно привлекло внимание болельщиков и футбольных экспертов.

За день до этого Грилиш выходил в стартовом составе "горожан" в матче Кубка Англии против "Плимута". После победы он решил расслабиться в социальном клубе North Biddick недалеко от Сандерленда, а затем заглянул в популярный ирландский паб The Dubliner.





Информация о приезде футболиста быстро распространилась в соцсетях, и заведение наполнилось людьми. Из-за этого Грилиш был вынужден уйти, но перед этим он пообщался и сфотографировался с местными жителями, а также оставил 500 фунтов стерлингов на барной стойке, чтобы оплатить напитки для других посетителей:

"Джек был настоящим джентльменом, и 500 фунтов стерлингов хватило бы, чтобы угощать весь бар пинтами несколько часов. Какая же он звезда! Он может вернуться в любое время, " — поделился один из местных жителей.

На кадрах очевидцев видно, как 29-летний футболист в сером худи и рваных джинсах пытается быстро сесть в машину, прикрывая лицо. Судя по его состоянию, вечер выдался довольно бурным.





Это не первый случай, когда Грилиш оказывается в подобной ситуации. Ранее его уже замечали возле престижного лондонского заведения Chiltern Firehouse в компании загадочной блондинки. Тогда он пытался избежать лишнего внимания, быстро сев в машину.

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Футболист признавался, что последний год стал для него непростым. Несмотря на рождение дочери, он столкнулся с трудностями как в спортивной карьере, так и в личной жизни.





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Напомним, что в этом сезоне Грилиш провел 16 матчей в АПЛ, отметившись всего одной голевой передачей. Его контракт с "Ман Сити" действует до лета 2027 года.

Фото из открытых источников / Instagram