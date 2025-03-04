  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба

Новости
Обновлено

Жизнь вне стадиона

Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Джек Грилиш стал объектом нового обсуждения после того, как его засняли поздно ночью возле одного из пабов в Ньюкасле. Видео, появившееся в сети, мгновенно привлекло внимание болельщиков и футбольных экспертов.

За день до этого Грилиш выходил в стартовом составе "горожан" в матче Кубка Англии против "Плимута". После победы он решил расслабиться в социальном клубе North Biddick недалеко от Сандерленда, а затем заглянул в популярный ирландский паб The Dubliner.


Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба - изображение 1

Информация о приезде футболиста быстро распространилась в соцсетях, и заведение наполнилось людьми. Из-за этого Грилиш был вынужден уйти, но перед этим он пообщался и сфотографировался с местными жителями, а также оставил 500 фунтов стерлингов на барной стойке, чтобы оплатить напитки для других посетителей:

"Джек был настоящим джентльменом, и 500 фунтов стерлингов хватило бы, чтобы угощать весь бар пинтами несколько часов. Какая же он звезда! Он может вернуться в любое время, " — поделился один из местных жителей.

На кадрах очевидцев видно, как 29-летний футболист в сером худи и рваных джинсах пытается быстро сесть в машину, прикрывая лицо. Судя по его состоянию, вечер выдался довольно бурным.


Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба - изображение 2

Это не первый случай, когда Грилиш оказывается в подобной ситуации. Ранее его уже замечали возле престижного лондонского заведения Chiltern Firehouse в компании загадочной блондинки. Тогда он пытался избежать лишнего внимания, быстро сев в машину.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Футболист признавался, что последний год стал для него непростым. Несмотря на рождение дочери, он столкнулся с трудностями как в спортивной карьере, так и в личной жизни.


Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба - изображение 3

Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Напомним, что в этом сезоне Грилиш провел 16 матчей в АПЛ, отметившись всего одной голевой передачей. Его контракт с "Ман Сити" действует до лета 2027 года.

Фото из открытых источников / Instagram

По теме
yellow-arrow
Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
yellow-arrow
Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
yellow-arrow
Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
Джек Грилиш
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости