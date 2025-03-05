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Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ

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С такой поддержкой нет ничего невозможного

Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко поделился трогательным видео, на котором его дочери горячо поддерживают его во время матча Лиги чемпионов против ПСВ, завершившегося разгромной победой лондонцев со счетом 7:1.

Александр Зинченко поделился трогательным моментом из семейной жизни – футболист показал, как его дочери, Ева и Леа, искренне поддерживали его во время матча Лиги чемпионов против ПСВ. На опубликованном видео можно увидеть, как девочки внимательно следят за игрой, а старшая дочь даже объясняет младшей основные правила футбола. Она с нетерпением ждет выхода папы на поле, уверенно заявляя: "На замену он выйдет сюда!"

"С такой поддержкой можно преодолеть любые трудности. Самое дорогое", – трогательно подписал видео Зинченко.


Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ - изображение 1

Сам матч завершился разгромной победой "Арсенала" со счетом 7:1, а Александр появился на поле на 71-й минуте. За отведенное ему время украинский футболист выполнил 7 точных передач из 10, выиграл единоборство в воздухе и даже имел возможность пробить по воротам, хоть и безуспешно. Аналитики SofaScore оценили его выступление в 6,7 балла.

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Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ - изображение 2

После финального свистка Зинченко поделился своими впечатлениями от матча и вспомнил период, когда выступал в составе ПСВ. Он не скрывал эмоций, отметив, что для него эта игра была особенной.

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Александр Зинченко не только помог "Арсеналу" одержать победу, но и получил самую ценную поддержку от своих дочерей. Их внимание к игре и искренние эмоции еще раз доказали, что семейная поддержка – это настоящая сила.

Фото из открытых источников / Instagram

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