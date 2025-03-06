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Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность

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Семья превыше всего

Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Звезда футбола Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес столкнулись с серьёзной опасностью. По сообщениям португальских и испанских СМИ, их семья получает прямые угрозы, что заставило пару усилить охрану. Они ограничили публикации с детьми в соцсетях, наняли дополнительных охранников и даже переехали в более защищённый дом в Эр-Рияде. Саудовская полиция уже начала расследование, чтобы установить источник угроз и гарантировать безопасность семье.

Согласно португальским и испанским СМИ, угрозы были прямыми и конкретными. В социальных сетях появлялись подозрительные комментарии и серьёзные предупреждения, которые ставят под угрозу всю семью.


Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность - изображение 1

Криштиану и Джорджина не делали официальных заявлений по этому поводу. Однако испанское издание E-Notícies сообщает, что пара приняла решения, свидетельствующие о серьёзности ситуации.

Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность - изображение 2
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В первую очередь они решили защитить детей, ведь именно из-за них пара начала получать тревожные сообщения. Если раньше Джорджина без колебаний публиковала фото детей, то теперь либо полностью скрывает их лица, либо использует эмодзи. Это вызвало удивление у подписчиков, которые сначала подумали, что это просто личное решение. Однако на самом деле ситуация гораздо серьёзнее — Роналду и его возлюбленная боятся, что изображения их детей могут быть использованы с плохими намерениями.


Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность - изображение 3

Помимо изменений в соцсетях, пара усилила физическую безопасность: они наняли дополнительных охранников, а также решили переехать в новый дом в Эр-Рияде. Эта резиденция не просто роскошная, но и максимально защищённая — в ней есть бункер и современные системы видеонаблюдения.


Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность - изображение 4

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Ситуация вызвала беспокойство даже у правоохранителей: саудовская полиция уже начала расследование, чтобы установить источник угроз и гарантировать безопасность семьи. А пока Джорджина старается сохранять спокойствие ради детей, хотя избегает публичных комментариев. Несмотря на напряжённость, она продолжает выполнять свои профессиональные обязанности, но теперь с максимальной осторожностью.

Фото из открытых источников / Instagram

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