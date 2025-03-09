Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
Вcе еще есть надежда
фото з відкритих джерел
Пеп Гвардіола совершил неожиданный трёхдневный визит в Барселону, чтобы провести время с женой Кристиной Серой. Несмотря на официальное объявление о разводе в январе, главный тренер "Манчестер Сити" продолжает бороться за сохранение их брака.
По информации The Sun, 54-летний Пеп Гвардиола воспользовался редкой возможностью провести время с женой Кристиной Серой. Сразу после победы "Манчестер Сити" над "Плимутом" в Кубке Англии он сел на частный самолет и отправился в Барселону. Это стало возможным благодаря семидневному перерыву между матчами, который позволил ему посвятить несколько дней личной жизни.
Супружеская пара провела три ночи в своём семейном доме в Барселоне. Утром в понедельник Гвардиола посетил стоматолога, в то время как Кристина отправилась в свой модный бутик, расположенный в центре города. Позже того же дня они встретились в одном из магазинов и провели там около трёх часов. После этого вернулись домой, чтобы спокойно провести вечер вдвоём, без посторонних глаз.
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Тем не менее, их встреча была недолгой. Уже во вторник утром Гвардиола покинул Барселону и вернулся в Манчестер, чтобы продолжить подготовку к следующим матчам "Манчестер Сити".
Несмотря на официальное развод, визит Пепа Гвардиолы в Барселону может свидетельствовать о его попытке восстановить отношения с Кристиной Серой. Это даёт надежду, что их отношения ещё не завершены.
Фото из открытых источников / Instagram
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