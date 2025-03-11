Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех

Звезда Бундеслиги, нападающий "Байера" Виктор Бонифас, остался без невесты прямо перед свадьбой. Причиной разрыва отношений стала неожиданная обстоятельство — оказалось, что все активы футболиста принадлежат его маме, что разочаровало его девушку, модель Рикке Гермине Йенсен. Пара, которая была вместе четыре года, не смогла преодолеть финансовые разногласия, что в итоге привело к их расставанию.

Как сообщает Daily Sport со ссылкой на AfricanHub, девушка футболиста Рикке Эрмини рассталась с ним прямо перед свадьбой. Известно, что она настаивала на заключении брачного контракта, с чем Виктор Бонифас согласился без возражений. Однако в процессе оформления соглашения выяснилось, что все его активы принадлежат матери. Это открытие стало причиной разрыва. Разочарованная тем, что ее будущий муж не обладает финансовой независимостью, Рикке приняла решение прекратить отношения, оставив Бонифаса буквально на пороге свадебной церемонии.