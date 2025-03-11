Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Финансы заменили чувства
фото з відкритих джерел
Звезда Бундеслиги, нападающий "Байера" Виктор Бонифас, остался без невесты прямо перед свадьбой. Причиной разрыва отношений стала неожиданная обстоятельство — оказалось, что все активы футболиста принадлежат его маме, что разочаровало его девушку, модель Рикке Гермине Йенсен. Пара, которая была вместе четыре года, не смогла преодолеть финансовые разногласия, что в итоге привело к их расставанию.
Как сообщает Daily Sport со ссылкой на AfricanHub, девушка футболиста Рикке Эрмини рассталась с ним прямо перед свадьбой. Известно, что она настаивала на заключении брачного контракта, с чем Виктор Бонифас согласился без возражений. Однако в процессе оформления соглашения выяснилось, что все его активы принадлежат матери. Это открытие стало причиной разрыва. Разочарованная тем, что ее будущий муж не обладает финансовой независимостью, Рикке приняла решение прекратить отношения, оставив Бонифаса буквально на пороге свадебной церемонии.
Отметим, что пара была вместе целых четыре года. Они познакомились в 2021 году, когда Виктор находился в Норвегии, и с того момента их отношения казались идеальными. Однако близкое окружение утверждает, что в последнее время в их паре возникли серьезные проблемы, и уже на Рождество они провели время отдельно. Рикке даже удалила все совместные фотографии в Instagram, оставив лишь одно изображение, что стало еще одним намеком на конец их истории.
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Рикке Гермина Йенсен — не только девушка известного футболиста, но и популярная модель и инфлюенсер. Она родом из норвежского города Будё, но в настоящее время проживает в Лье, Бельгия. Рикке родилась 1 июля 2003 года, она на два года младше своего парня. Воспитывалась в христианской семье, принадлежит к Римско-Католической Церкви и прошла миропомазание в 2018 году. Хотя большую часть детства она провела в Венгрии, Рикке училась в Naples American High School после переезда с семьей в Неаполь, Италия, в 2016 году. Затем продолжила обучение в Bodin Upper Secondary School и Морском колледже.
Уже в молодом возрасте Рикке стала популярной в социальных сетях, где активно делится своей жизнью. Ее аккаунт в Instagram насчитывает более 6 тысяч подписчиков, и, учитывая ее связь с Виктором Бонифасом, популярность девушки может значительно возрасти в ближайшие месяцы. Однако на данный момент у нее нет аккаунтов в TikTok или Twitter, что придает ей определенную загадочность в глазах поклонников.
Напомним, что Виктор Бонифас в этом сезоне впечатляет результативностью. Он забил 10 голов в 20 матчах за "Байер" в Бундеслиге, что делает его одной из главных звезд команды. Однако, к сожалению, личная жизнь футболиста стала не менее обсуждаемой, а его отношения с Рикке Эрмини явно оказались важнее, чем спортивные достижения, для многих поклонников пары.
Фото из открытых источников / Instagram
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