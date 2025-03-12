Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной

Жена голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, Еле, сделала эмоциональное заявление в Instagram, объявив о завершении их брака. Она призналась, что это решение было непростым, но они оба считают его наилучшим для себя.

В своём обращении Еле подчеркнула, что их главным приоритетом остаются дети. Несмотря на разрыв, они стремятся сохранить взаимное уважение и поддерживать здоровое общение, чтобы обеспечить детям стабильную и любящую атмосферу. Также пара попросила общественность уважать их личную жизнь и воздержаться от спекуляций относительно причин развода.

Фанаты супругов были шокированы таким развитием событий, ведь всего год назад у Марка-Андре и Еле родился второй ребенок. До этого пара не показывала признаков кризиса в отношениях, а их социальные сети были наполнены общими моментами, которые свидетельствовали о крепкой семейной связи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Тер Штеген и Еле познакомились еще в начале карьеры футболиста в Испании. Их роман развивался стремительно, и уже в 2017 году они официально поженились в испанском городе Ситжес. На протяжении всего брака пара часто делилась теплыми семейными кадрами, которые вызывали восхищение у поклонников. Несмотря на сдержанность официального заявления, в сети начали распространяться различные предположения о причинах разрыва. Некоторые источники намекают на возможную измену футболиста, однако никаких подтверждений этому пока нет.