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Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной

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Любовь над обрывом

Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Жена голкипера "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, Еле, сделала эмоциональное заявление в Instagram, объявив о завершении их брака. Она призналась, что это решение было непростым, но они оба считают его наилучшим для себя.

В своём обращении Еле подчеркнула, что их главным приоритетом остаются дети. Несмотря на разрыв, они стремятся сохранить взаимное уважение и поддерживать здоровое общение, чтобы обеспечить детям стабильную и любящую атмосферу. Также пара попросила общественность уважать их личную жизнь и воздержаться от спекуляций относительно причин развода.

Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной - изображение 1

Фанаты супругов были шокированы таким развитием событий, ведь всего год назад у Марка-Андре и Еле родился второй ребенок. До этого пара не показывала признаков кризиса в отношениях, а их социальные сети были наполнены общими моментами, которые свидетельствовали о крепкой семейной связи.

Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной - изображение 2

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Тер Штеген и Еле познакомились еще в начале карьеры футболиста в Испании. Их роман развивался стремительно, и уже в 2017 году они официально поженились в испанском городе Ситжес. На протяжении всего брака пара часто делилась теплыми семейными кадрами, которые вызывали восхищение у поклонников.

Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной - изображение 3

Несмотря на сдержанность официального заявления, в сети начали распространяться различные предположения о причинах разрыва. Некоторые источники намекают на возможную измену футболиста, однако никаких подтверждений этому пока нет.

Жена капитана Барселоны объявила о разводе: что стало причиной - изображение 4

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Напомним, что в последнее время в мире футбола появляется всё больше новостей о разводах известных спортсменов. Так, на днях стало известно, что главный тренер "Ман Сити" Пеп Гвардиола и его жена Кристина Серра начали официальный процесс расторжения брака после 30 лет совместной жизни. Смогут ли тер Стеген и Еле сохранить дружеские отношения ради детей, покажет время.

Фото из открытых источников / Instagram

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