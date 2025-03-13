"Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО

Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина напомнила о себе.

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Ирина в соцсетях поделилась пикантным фото с провокационной подписью.

На фотографии скандальная девушка лежит в постели в купальнике вместе со шкурами.

"Сколько шкур на этом фото ????? Вопрос для хейтеров ????????".

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Напомним, что Ирина и Николай сейчас находятся в разводе. Пара была вместе на протяжении многих лет, время от времени то расходилась, то опять сходилась.

Сама же Ирина запомнилась болельщиками провокационными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.