"Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
Ирина все еще зажигает в сети
Бывшая жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина напомнила о себе.
Ирина в соцсетях поделилась пикантным фото с провокационной подписью.
На фотографии скандальная девушка лежит в постели в купальнике вместе со шкурами.
"Сколько шкур на этом фото ????? Вопрос для хейтеров ????????".
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Напомним, что Ирина и Николай сейчас находятся в разводе. Пара была вместе на протяжении многих лет, время от времени то расходилась, то опять сходилась.
Сама же Ирина запомнилась болельщиками провокационными высказываниями и горячими публикациями в Instagram.
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