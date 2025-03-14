Девушка Беллингема о отношениях с футболистом: "Слава — это испытание"

Модель Эшлин Кастро решила рассказать всю правду по поводу слухов, которые в последнее время распространялись вокруг её имени. Девушка вышла на связь в социальных сетях, чтобы опровергнуть ложную информацию о своём прошлом и ответить хейтерам, которые пытались испортить её репутацию.

О её отношениях с полузащитником "Реала" Джудом Беллингемом заговорили ещё в январе, а уже в феврале пара официально подтвердила свой роман, когда их заметили вместе после матча Лиги чемпионов в Манчестере. С тех пор влюбленные не скрывают своих чувств: Кастро не раз появлялась на трибунах "Сантьяго Бернабеу" рядом с мамой футболиста, Дениз Беллингем, поддерживая его во время матчей.

Однако не всем нравится их роман — в социальных сетях начали появляться многочисленные выдумки о прошлом девушки. Её безосновательно связывали с такими знаменитостями, как Майкл Б. Джордан, Льюис Хэмилтон, Джейми Фокс, а также игроками НБА ЛаМело Боллом и Теренсом Манном. Некоторые даже распространяли ложную информацию о её якобы связи с эскорт-индустрией. Тем не менее, все эти заявления были быстро опровергнуты:

"Я всегда избегала публичных заявлений о своей жизни, но это уже слишком. Меня постоянно атакуют, выдумывают нелепые истории, преследуют — это невероятное неуважение. Давайте проясним одну вещь: за последние восемь лет у меня было всего три серьезных отношения. Впервые я встречалась с публичным человеком в 2017 году, и именно тогда начали выдумывать вещи обо мне. После этого у меня было еще два романа. Вот и вся моя история", — написала девушка в Instagram.

Кастро признает, что отношения с публичным человеком неизбежно привлекают внимание, но она не собирается позволять слухам влиять на её жизнь.

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К слову, Эшлин Кастро — 27-летняя модель и инфлюенсер, которая уверенно строит свою карьеру в индустрии моды и социальных сетей. Она привлекает внимание не только своей эффектной внешностью, но и стилем, харизмой и активным присутствием в медиа-пространстве.