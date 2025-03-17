Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014
Смена короны
фото з відкритих джерел
Нигерийский форвард Эммануэль Эменике не только умело меняет клубы, но и кардинально пересматривает свою личную жизнь. Футболист развелся с Мисс Нигерия-2013 Эзин Акудо и женился на её преемнице — Ихьоме Ннади, которая завоевала корону в 2014 году. Их обручение состоялось ещё в 2016 году, а уже на следующий год пара стала родителями.
37-летний нигерийский форвард "Олимпиакоса" и сборной Нигерии Эммануэль Эменике продолжает удивлять не только своей карьерой, но и личной жизнью. Футболист развелся с Мисс Нигерия-2013 Эзин Акудо и женился на её преемнице — победительнице конкурса 2014 года Ихьоме Ннади.
С Ихьомой Эменике обручился еще в 2016 году, а уже в 2017-м их семья пополнилась первенцем. Счастливые супруги не скрывают своих чувств, делясь совместными моментами в социальных сетях.
К слову, Ихьома Ннади — нигерийская модель, предприниматель и королева красоты, родилась 15 мая 1995 года в городе Оверри, штат Имо. Она — младшая в семье, имеет двух сестер и брата. Ее путь к популярности начался в 2014 году, когда она завоевала титул Most Beautiful Girl in Nigeria (MBGN).
С детства Ихьома мечтала о сцене и короне. В первом интервью после победы она призналась:
"Много лет назад паролем ко всем моим аккаунтам был forevermissworld", — поделилась девушка.
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Этот титул дал ей возможность представить Нигерию на конкурсе Мисс Мира-2014, хотя она не заняла призовое место. Однако это не помешало ее карьере — модель заключила контракты с ведущими брендами, сотрудничая как с нигерийскими, так и с международными компаниями.
Со временем Ихьома сменила подиум на бизнес. Вместе с мужем она основала роскошный отель EE 29 Hotel & Suites и больницу в родном Оверри. Кроме предпринимательства, она успешно развивает личный бренд в социальных сетях. Ее Instagram, где она имеет более 99 тысяч подписчиков, сочетает элегантность, смелые образы и утонченный стиль, подчеркивающий ее природную красоту и безупречный вкус.
Эммануэль Эменике и Ихьома Ннади продолжают строить свою счастливую личную и профессиональную жизнь, сочетая семью, бизнес и карьеру. Смогут ли их отношения выдержать испытание временем и продолжить вдохновлять своих поклонников? Время покажет.
Фото из открытых источников / Instagram
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