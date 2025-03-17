От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом
Настоящий контроль
фото з відкритих джерел
Витор Роке переживает непростой период в жизни: после неудачного этапа в "Барселоне" он не только вернулся в Бразилию, но и оказался в центре скандала из-за развода. Его экс-жена Даяна Линс обвинила футболиста в излишнем контроле, заявив, что даже доступ к холодильнику в их доме был под запретом без его разрешения.
Карьера Витора Роке в "Барселоне" не сложилась, но теперь к футбольным проблемам добавились и серьёзные трудности в личной жизни. Бразильский форвард, который так и не смог закрепиться в каталонском клубе, теперь переживает разрыв отношений — его жена, Даяна Линс, подала на развод после всего лишь года брака. О своём решении женщина сообщила в Instagram, отметив, что после переезда в Европу Роке сильно изменился:
"Брак не сложился. Когда мы приехали в Европу, его поведение начало меняться, возможно, из-за давления в футболе", — написала девушка.
Однако настоящий резонанс вызвал не сам факт развода, а детали их совместной жизни, которые Линс решила обнародовать. По её словам, форвард становился всё более авторитарным, устанавливая в доме жёсткие правила контроля:
"Я должна была спрашивать разрешение, чтобы взять что-то из холодильника в собственном доме!" — призналась Даяна.
Такие откровения шокировали болельщиков, ведь до этого Витора Роке воспринимали как перспективного игрока, а не как человека, который навязывает жене такие ограничения.
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К слову, Даяна на три года старше Витора Роке, и к своим 21 она уже успела обрести популярность в соцсетях — её Instagram насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Кроме того, она строит карьеру в автомобильном бизнесе, работая администратором в автосалоне с громким названием Pittbull Multimarcas.
Помимо громкого разрыва, 20-летнему Витору Роке пришлось признать и свою неудачу в Европе. Его переход в "Барселону" сначала казался большим шансом, однако Витор так и не смог адаптироваться к требованиям каталонского клуба. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись всего семью голами и двумя ассистами — слишком мало для игрока, которого считали одним из самых перспективных молодых нападающих Бразилии. В итоге каталонцы решили избавиться от футболиста, и он вернулся на родину, подписав контракт с "Палмейрасом".
Пока остается открытым вопрос: сможет ли он сделать правильные выводы из своих ошибок, или же очередные скандалы станут неотъемлемой частью его карьеры?
Фото из открытых источников / Instagram
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