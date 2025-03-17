От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом

Витор Роке переживает непростой период в жизни: после неудачного этапа в "Барселоне" он не только вернулся в Бразилию, но и оказался в центре скандала из-за развода. Его экс-жена Даяна Линс обвинила футболиста в излишнем контроле, заявив, что даже доступ к холодильнику в их доме был под запретом без его разрешения.

Карьера Витора Роке в "Барселоне" не сложилась, но теперь к футбольным проблемам добавились и серьёзные трудности в личной жизни. Бразильский форвард, который так и не смог закрепиться в каталонском клубе, теперь переживает разрыв отношений — его жена, Даяна Линс, подала на развод после всего лишь года брака. О своём решении женщина сообщила в Instagram, отметив, что после переезда в Европу Роке сильно изменился:

"Брак не сложился. Когда мы приехали в Европу, его поведение начало меняться, возможно, из-за давления в футболе", — написала девушка.

Однако настоящий резонанс вызвал не сам факт развода, а детали их совместной жизни, которые Линс решила обнародовать. По её словам, форвард становился всё более авторитарным, устанавливая в доме жёсткие правила контроля:

"Я должна была спрашивать разрешение, чтобы взять что-то из холодильника в собственном доме!" — призналась Даяна.

Такие откровения шокировали болельщиков, ведь до этого Витора Роке воспринимали как перспективного игрока, а не как человека, который навязывает жене такие ограничения.

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К слову, Даяна на три года старше Витора Роке, и к своим 21 она уже успела обрести популярность в соцсетях — её Instagram насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Кроме того, она строит карьеру в автомобильном бизнесе, работая администратором в автосалоне с громким названием Pittbull Multimarcas.