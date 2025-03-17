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От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом

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Настоящий контроль

От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Витор Роке переживает непростой период в жизни: после неудачного этапа в "Барселоне" он не только вернулся в Бразилию, но и оказался в центре скандала из-за развода. Его экс-жена Даяна Линс обвинила футболиста в излишнем контроле, заявив, что даже доступ к холодильнику в их доме был под запретом без его разрешения.

Карьера Витора Роке в "Барселоне" не сложилась, но теперь к футбольным проблемам добавились и серьёзные трудности в личной жизни. Бразильский форвард, который так и не смог закрепиться в каталонском клубе, теперь переживает разрыв отношений — его жена, Даяна Линс, подала на развод после всего лишь года брака. О своём решении женщина сообщила в Instagram, отметив, что после переезда в Европу Роке сильно изменился:

От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом - изображение 1

"Брак не сложился. Когда мы приехали в Европу, его поведение начало меняться, возможно, из-за давления в футболе", — написала девушка.

Однако настоящий резонанс вызвал не сам факт развода, а детали их совместной жизни, которые Линс решила обнародовать. По её словам, форвард становился всё более авторитарным, устанавливая в доме жёсткие правила контроля:

От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом - изображение 2

"Я должна была спрашивать разрешение, чтобы взять что-то из холодильника в собственном доме!" — призналась Даяна.

Такие откровения шокировали болельщиков, ведь до этого Витора Роке воспринимали как перспективного игрока, а не как человека, который навязывает жене такие ограничения.

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К слову, Даяна на три года старше Витора Роке, и к своим 21 она уже успела обрести популярность в соцсетях — её Instagram насчитывает более 300 тысяч подписчиков. Кроме того, она строит карьеру в автомобильном бизнесе, работая администратором в автосалоне с громким названием Pittbull Multimarcas.

От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом - изображение 3

Помимо громкого разрыва, 20-летнему Витору Роке пришлось признать и свою неудачу в Европе. Его переход в "Барселону" сначала казался большим шансом, однако Витор так и не смог адаптироваться к требованиям каталонского клуба. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча во всех турнирах, отметившись всего семью голами и двумя ассистами — слишком мало для игрока, которого считали одним из самых перспективных молодых нападающих Бразилии. В итоге каталонцы решили избавиться от футболиста, и он вернулся на родину, подписав контракт с "Палмейрасом".

От бывшей звезды Барселоны ушла жена: Даже холодильник был под запретом - изображение 4
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Пока остается открытым вопрос: сможет ли он сделать правильные выводы из своих ошибок, или же очередные скандалы станут неотъемлемой частью его карьеры?

Фото из открытых источников / Instagram

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Комментарии
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vlotko (Броди)
17.03.2025 в 22:39
Щось по її "прикиду" не видно що Роке був тираном для неї.
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Комментарии 5
vlotko (Броди)
17.03.2025 в 22:39
Щось по її "прикиду" не видно що Роке був тираном для неї.
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0
0
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.03.2025 в 21:49
Всі в барселоні якісь шизоїди... Крім Левандовського, мабуть....
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1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.03.2025 в 21:51
Все реал овцы - шизоиды и насильники. А расист винисиус ещё и опозорился тем, что попытался в соц сетях познакомиться с девушкой, которой нет еще 16 лет.
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0
3
Spolding711 (Днепр)
17.03.2025 в 22:10
Якісь пруфи будуть?чи просто попатякати?
 
1
0
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Пан Коцький (Єкабпілс)
17.03.2025 в 22:30
Може він і тебе вжарив, сохатий... Хоча ні... Куда тобі з паспортом лугандона....
 
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