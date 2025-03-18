На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО

Защитник " Динамо " Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис (дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса) паузу на матчи сборных решили заполнить отдыхом в Монако.

Видео пары выложил в TikTok аккаунт "Pistons Brothers", который публикует жизнь миллиардеров.

Впрочем, болельщики сразу в комментариях узнали молодую украинскую пару.

Интересно, что по Монако пара передвигалась на элитном Lamborghini Urus.

Напомним, что в сети и в среде болельщиков ходят постоянные истории и байки о том, чтов казано Монако любит отдыхать президент "Динамо" Игорь Суркис.