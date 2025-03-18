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На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО

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Пока перерыв в чемпионате

На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар и его жена Яна Суркис (дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса) паузу на матчи сборных решили заполнить отдыхом в Монако.

Видео пары выложил в TikTok аккаунт "Pistons Brothers", который публикует жизнь миллиардеров.

Впрочем, болельщики сразу в комментариях узнали молодую украинскую пару.

Интересно, что по Монако пара передвигалась на элитном Lamborghini Urus.

Напомним, что в сети и в среде болельщиков ходят постоянные истории и байки о том, чтов казано Монако любит отдыхать президент "Динамо" Игорь Суркис.

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Динамо (Киев) Кристиан Биловар Яна Суркис
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 19:15
Видео папа снимал??
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 19:15
Видео папа снимал??
Ответить
0
0

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