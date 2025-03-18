На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Пока перерыв в чемпионате
Фото: Instagram
Защитник "
Видео пары выложил в TikTok аккаунт "Pistons Brothers", который публикует жизнь миллиардеров.
Впрочем, болельщики сразу в комментариях узнали молодую украинскую пару.
Интересно, что по Монако пара передвигалась на элитном Lamborghini Urus.
Напомним, что в сети и в среде болельщиков ходят постоянные истории и байки о том, чтов казано Монако любит отдыхать президент "Динамо" Игорь Суркис.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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Manowar (Харьков)
18.03.2025 в 19:15
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