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Звезда Реала под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке

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Звезда Реала под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Винисиус Жуниор оказался в эпицентре скандала после того, как подписался на 16-летнюю волейболистку и пролайкал её фото в Instagram. Реакция фанатов была мгновенной — соцсети взорвались волной критики, заставив звезду "Реала" поспешно отписаться, но ситуация уже привлекла широкий резонанс.

Бразильский форвард вызвал бурное обсуждение в соцсетях после того, как подписался на 16-летнюю волейболистку Мирай Йылдырым, которая играет за стамбульский "Бешикташ", и даже успел поставить лайки под её фото в Instagram.

Звезда Реала под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке - изображение 1

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Этот жест не остался незамеченным: пользователи соцсетей мгновенно отреагировали, и волна критики обрушилась на футболиста. Комментаторы начали массово задавать вопросы:

Звезда Реала под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке - изображение 2

"Ты вообще в курсе, сколько ей лет?" — написал один из фанатов футболиста.

Под давлением общественности Винисиус поспешно отписался от волейболистки и убрал свои лайки, пытаясь погасить конфликт, однако это только привлекло ещё больше внимания к ситуации. Болельщики начали сравнивать этот инцидент с подобными историями, которые уже происходили в мире футбола, а некоторые даже призвали клуб дать официальный комментарий по поводу поведения игрока.

Звезда Реала под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке - изображение 3
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Напомним, что Винисиус является одним из ключевых лидеров мадридского "Реала", а также лицом многих рекламных кампаний, поэтому любой скандал вокруг него мгновенно становится резонансным. Повлечёт ли этот случай последствия для футболиста, покажет время, но очевидно одно: в современном мире даже одна подписка или лайк могут вызвать серьёзный общественный резонанс.

Фото из открытых источников / Instagram

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