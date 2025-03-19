Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера

Ферран Торрес, нападающий "Барселоны" и сборной Испании, снова оказался в центре внимания не из-за футбольных успехов, а из-за личной жизни. В сети активно обсуждают его возможное воссоединение с дочерью главного тренера ПСЖ Луиса Энрике – Сирой Мартинес. Слухи вспыхнули после того, как пара подписалась друг на друга в Instagram, а футболист сначала поставил лайк на ее фото, но вскоре удалил его.

Фанаты мгновенно отреагировали на эти изменения в соцсетях, ведь еще год назад казалось, что их история любви окончательно завершена. Однако в этот раз внимание привлек не только взаимный фолловинг, но и активность Феррана под публикациями Сиры. Внимательные пользователи заметили, что футболист сначала поставил лайк на ее новое фото с Мальдив, но почти сразу же убрал его. Этот жест лишь подогрел предположения о том, что между ними снова могут вспыхнуть чувства.

Отношения Торреса и Мартинес начались еще в период, когда Ферран выступал за "Манчестер Сити". Несмотря на расстояние, пара старалась поддерживать связь. Переход нападающего в "Барселону" в 2022 году дал им больше возможностей проводить время вместе. Однако в мае 2023 года стало известно, что они решили расстаться. Тогда сообщалось, что Сира хочет сосредоточиться на собственной карьере в конном спорте, где уже добилась значительных успехов.

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После расставания в сети начали появляться слухи о возможных новых романах Мартинес. Ей приписывали отношения с испанским мотогонщиком Алексом Маркесом, однако официального подтверждения этому так и не было. В апреле 2024 года появилась новая информация: Сиру заметили в Сан-Себастьяне вместе с партнером Торреса по сборной Испании Робеном Ле Норманом. Впрочем, ни одна из сторон не комментировала эти слухи.

К слову, в этом сезоне Торрес показывает стабильную игру в составе "Барселоны". В 16 матчах Ла Лиги он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Каталонский клуб рассчитывает на него в долгосрочной перспективе, ведь контракт испанца действует до лета 2027 года. Больше историй из рубрики "Звёздная жизнь" >>>

Действительно ли Ферран и Сира решили дать своим отношениям второй шанс, пока остается загадкой. Однако их активность в соцсетях лишь усиливает интерес к этой истории, и фанаты внимательно следят за любыми намеками на воссоединение.

Фото из открытых источников / Instagram