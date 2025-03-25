Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
Громкая измена
фото з відкритих джерел
Французский футболист Димитри Пайет, бывший игрок "Вест Хэма" и "Марселя", оказался в центре громкого скандала. Бразильская юристка и блогер Ларисса Феррари заявила, что состояла в семимесячном романе с 37-летним полузащитником, пока его жена оставалась во Франции.
Димитри Пайет перебрался в Бразилию в апреле 2023 года, подписав двухлетний контракт с "Васко да Гама". Его жена Людивин, с которой он прожил почти 20 лет и воспитывает четверых детей, поддержала решение мужа о переезде, оставшись во Франции ради семьи. Она навещала его раз в три месяца, не подозревая, что в это время футболист состоял в отношениях с другой девушкой.
По словам предполагаемой любовницы футболиста Лариссы Феррари, её роман с Пайетом начался в сентябре прошлого года, когда она переживала развод, а футболист чувствовал себя одиноким. В интервью британскому изданию The Sun женщина рассказала, что регулярно встречалась с Пайетом, приезжая к нему каждую неделю и оставаясь на несколько дней:
"Я приезжала к Димитри каждые 12 дней и оставалась на три-четыре дня. Он был очень нежным со мной как лично, так и в сообщениях. Наши встречи становились всё более частыми, он был очень внимательным и заботливым. Это была не просто интрижка, а настоящие чувства", – поделилась девушка.
В завершение своего заявления она извинилась перед всеми, кто оказался вовлечён в эту ситуацию, в частности перед семьями Пайета и своим собственным окружением. После того как история получила огласку, Ларисса решила временно исчезнуть из соцсетей, чтобы избежать лишнего внимания. Пайет же пока воздерживается от комментариев по этому поводу.
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К слову, французский полузащитник покинул "Вест Хэм" в 2017 году после конфликта с руководством клуба, ссылаясь на ностальгию по родине. После этого он провёл более шести лет в "Марселе", прежде чем покинуть команду в качестве свободного агента.
Скандал вокруг Димитри Пайета бросил тень на его репутацию, так как раскрытие романа с юристкой Лариссой Феррари поставило под угрозу его 20-летний брак. Пока футболист хранит молчание, ситуация лишь продолжает набирать обороты.
Фото из открытых источников / Instagram
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