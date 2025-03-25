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Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы

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Громкая измена

Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы

фото з відкритих джерел

Анна Москаль Автор UA-Футбол
Новина українською

Французский футболист Димитри Пайет, бывший игрок "Вест Хэма" и "Марселя", оказался в центре громкого скандала. Бразильская юристка и блогер Ларисса Феррари заявила, что состояла в семимесячном романе с 37-летним полузащитником, пока его жена оставалась во Франции.

Димитри Пайет перебрался в Бразилию в апреле 2023 года, подписав двухлетний контракт с "Васко да Гама". Его жена Людивин, с которой он прожил почти 20 лет и воспитывает четверых детей, поддержала решение мужа о переезде, оставшись во Франции ради семьи. Она навещала его раз в три месяца, не подозревая, что в это время футболист состоял в отношениях с другой девушкой.

Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы - изображение 1

По словам предполагаемой любовницы футболиста Лариссы Феррари, её роман с Пайетом начался в сентябре прошлого года, когда она переживала развод, а футболист чувствовал себя одиноким. В интервью британскому изданию The Sun женщина рассказала, что регулярно встречалась с Пайетом, приезжая к нему каждую неделю и оставаясь на несколько дней:

Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы - изображение 2

"Я приезжала к Димитри каждые 12 дней и оставалась на три-четыре дня. Он был очень нежным со мной как лично, так и в сообщениях. Наши встречи становились всё более частыми, он был очень внимательным и заботливым. Это была не просто интрижка, а настоящие чувства", – поделилась девушка.

В завершение своего заявления она извинилась перед всеми, кто оказался вовлечён в эту ситуацию, в частности перед семьями Пайета и своим собственным окружением. После того как история получила огласку, Ларисса решила временно исчезнуть из соцсетей, чтобы избежать лишнего внимания. Пайет же пока воздерживается от комментариев по этому поводу.

Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы - изображение 3

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К слову, французский полузащитник покинул "Вест Хэм" в 2017 году после конфликта с руководством клуба, ссылаясь на ностальгию по родине. После этого он провёл более шести лет в "Марселе", прежде чем покинуть команду в качестве свободного агента.

Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы - изображение 4
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Скандал вокруг Димитри Пайета бросил тень на его репутацию, так как раскрытие романа с юристкой Лариссой Феррари поставило под угрозу его 20-летний брак. Пока футболист хранит молчание, ситуация лишь продолжает набирать обороты.

Фото из открытых источников / Instagram

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Васко да Гама (Бразилия) Димитри Пайет звёздная жизнь
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