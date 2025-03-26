Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Любовь вопреки возрасту
фото з відкритих джерел
Бывший игрок сборной Германии и нынешний спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель снова нашел любовь. Его избранницей стала 31-летняя телеведущая Sport1 Катарина Кляйнфельдт, известная своей работой в футбольной журналистике.
Их отношения только недавно начались, поэтому пара не спешит афишировать свои чувства. Известно, что 45-летний Кель два года назад развелся с Тиной Крюгер после 26 лет отношений и пяти лет брака. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать связь ради троих общих детей.
"После тщательных размышлений мы пришли к решению пойти разными путями. Мы будем продолжать поддерживать друг друга и будем рядом, ведь у нас трое замечательных детей. Это наш единственный комментарий. Уважайте нас и не нарушайте нашу частную жизнь, " — поделились бывшие супруги в Instagram.
К слову, Катарина Кляйнфельдт — известная немецкая спортивная журналистка и телеведущая, которая приобрела популярность благодаря своей работе на канале Sport1. Она является лицом одного из самых популярных футбольных ток-шоу Doppelpass, где вместе с экспертами обсуждает самые актуальные темы мирового и немецкого футбола.
Кроме футбола, Кляйнфельдт также освещала чемпионат мира по дартсу, в частности, историческую победу молодого таланта Люка Литтлера. Благодаря своему профессионализму, харизме и глубоким знаниям спорта, она завоевала множество поклонников среди болельщиков.
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Также девушка активно ведет страницу в Instagram, где делится моментами из своей профессиональной и личной жизни. Её аккаунт насчитывает более 88 тысяч подписчиков, что свидетельствует о значительной популярности среди поклонников спорта и телевидения.
Интересно, что Катарина родом из семьи болельщиков франкфуртского "Айнтрахта", но со временем её сердце покорила дортмундская "Боруссия". Это ещё больше сближает её со спортивным директором клуба, ведь Кель провёл в составе "чёрно-жёлтых" 13 сезонов, став одной из легенд команды.
Пока что пара не дает официальных комментариев относительно своих отношений, однако их роман уже привлек внимание спортивного сообщества. Станут ли они новой звездной парой немецкого футбола? Время покажет.
Фото из открытых источников / Instagram
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