Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет

Бывший игрок сборной Германии и нынешний спортивный директор "Боруссии" Дортмунд Себастьян Кель снова нашел любовь. Его избранницей стала 31-летняя телеведущая Sport1 Катарина Кляйнфельдт, известная своей работой в футбольной журналистике.

Их отношения только недавно начались, поэтому пара не спешит афишировать свои чувства. Известно, что 45-летний Кель два года назад развелся с Тиной Крюгер после 26 лет отношений и пяти лет брака. Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжают поддерживать связь ради троих общих детей.

"После тщательных размышлений мы пришли к решению пойти разными путями. Мы будем продолжать поддерживать друг друга и будем рядом, ведь у нас трое замечательных детей. Это наш единственный комментарий. Уважайте нас и не нарушайте нашу частную жизнь, " — поделились бывшие супруги в Instagram.

К слову, Катарина Кляйнфельдт — известная немецкая спортивная журналистка и телеведущая, которая приобрела популярность благодаря своей работе на канале Sport1. Она является лицом одного из самых популярных футбольных ток-шоу Doppelpass, где вместе с экспертами обсуждает самые актуальные темы мирового и немецкого футбола.